ÜST düzey bir istihbaratçıyla sohbet ettik önceki gün.

"HDP bir Amerikan partisidir" dedi. Türkiye'de bir Amerikan Partisi... İlginçti.

Açılımını da yaptı. HDP'nin kapatılması ile ilgili iddianameye getirdi sözü. O iddianamede toplanan delillerden örnekler verdi. Mesela Demirtaş sokaklara çıkın çağrısı yaptı.

52 vatandaşımız öldü. Mesela Hendek olayları... Çok sayıda güvenlik görevlimiz şehirt edildi.

İşte bu olaylarla ilgili HDP'li üst düzey yöneticilere Kandil'den gönderilen mailler ele geçirildi.

HDP'li yöneticilere Kandil'den talimat geliyor. İnsanlarımız, polisimiz, Mehmetçik öldürülüyor. Hendek olaylarında şehirleri ele geçirmeye, güvenlik görevlilerimizi öldürmeye çalışan teröristlere HDP'li Belediyeler dozerleriyle, ellerinde ne varsa tüm imkanlarla yardım etmek için seferber oluyor. Talimatlar yine Kandil'den.

Peki Kandil'in patronu kim? Teröistlere silah yağdıran, bomba eğitimi veren, askerimizi, polisimizi, vatandaşımızı öldürme taktikleri öğreten CIA mensupları ve Amerikalı generaller. Artık Kandil'in patronunu dünyada bilmeyen yok. ABD Kandile, Kandil HDP'ye talimat veriyorsa sonuç açıktır. HDP içimizdeki bir Amerikan terörize partisidir.

Böyle yapıyordu istihbaratçımız açılımı. Bombacı teröristleri evinde saklayan arabasıyla kaçırmaya kalkarken yakalanan, bagajında bir ton silah bulunan HDPli milletvekili, yönetici o kadar çok ki? Talimatlar hep Kandil'den. Yani aslında CIA'dan Pentagon'dan.

PKK ve onun Suriye'deki yavrusu YPG'nin kurucularından APO'nun kardeşi Osman Öcalan bile ekranlara çıkıp "HDP, PKK'nın siyasi ideolojisini taşıyan bir partidir.

Amerikalılar yönetiyor" demişti. Yargı, binlerce sayfa delilleri toplayarak Türkiye'de kamuflaja bürünmüş ve teröre hizmet eden bir Amerikan Partisi'ne kapatma davası açtı.

Olay budur.

CHP lideri Kemal Bey "Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Siyasi partilerin kapatılması, siyasi partilerin sonlandırılması gibi bir süreci bırakmak zorundayız, eğer demokrasiyi savunuyorsak" diyerek Amerikan partisi HDP'ye destek çıktı.. Hem de 18 Mart Çanakkale Şehitlerimizi andığımız bir günde bu açıklamayı yapması büyük talihsizlikti. Keşke iddianameyi okusaydı. Keşke delilleri görseydi.

Meral Hanımla birlikte Kandil'den gelen mailler için ortaklarına "Bu ne yahu" diye sorabilseydi?

CIA-Pentagon bağlısı Kandil'den talimat alan terörist bir parti, demokrasinin vazgeçilmez unsuru nasıl oluyor bunu önce kendine sonra diğer ortaklarına izah edebilseydi. Aslında HDP'nin Kandil'den talimat aldığını sokaktaki çocuklar bile biliyor, Kemal Bey bunu nasıl göremiyor anlayamıyorum. 2018'de CHP Başkanlığı'na aday olan Ümit Kocasakal "HDP, HDP olduğu için değil, Anayasa'nın 68. maddesinde yasaklanan eylemlerin odağı haline geldiği için ve aynı hükümleri içeren Siyasi Partiler Kanunu'na aykırılıktan dolayı kapatılmalıdır. HDP hiçbir zaman bir siyasi parti olamadı" diyor. Ne diyor 68. madde? "Siyasi Partiler bölücü olamaz, suç işlemeye teşvik edemez"...

Yahu HDP'li milletvekillerinin evlerinden, arabalarından evlerinden, bombalar, silahlar, cephane, terörist fışkırıyor.

Parti binalarında her daim saklanan terörist yakalanıyor.

Kandil'den gelen "Sokakları karıştırın, öldürün" mailleri ortalığa saçılıyor. Demokrasinin vazgeçilmez unsuru bu manzara mı?

18 Mart Çanakkale Zaferi'ni kutladığımız günde Amerika'nın kontrolündeki Suriye yopraklarından CIAPentagon'un eğittiği iki PKK'lı sızdı Hatay'a ve yakalandılar.

Bombalı eylemler yapacaklarmış.

Onları gönderen patronları Amerika da "HDP'nin kapatılması davasından endişe duyuyoruz" diye açıklama yaptı. E tabii endişe duyacaklar. Onların partisine açıldı kapatma davası. Normal!

Benim hala anlayamadığım Kemal Bey neden terörist eğiten Amerika'nın Kandil aracılığıyla talimat gönderdiği Pentagon merkezli Partisi'nin kapatılması davasından endişeli?