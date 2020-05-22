Corona bir operasyon, bir bahane... Kavga büyük... Amerikan derin devleti , ülkeyi batırmak ve parçalamak üzere olan küresel sermayeye iki gramlık virüsle savaş açtı. Suçu küresel sermayenim gözbebeği Çin'in üzerine yıktı. Şimdi savaş tamtamlarını çalıyor.

Derin devletin başkanı Trump kısa bir süre önce "Virüs, Pearl Harbour'u Japonlarından vurmasından da, İkiz Kuleleri El Kaide'nin vurmasından da daha büyük saldırıdır." demişti. Peki bu iki saldırı sonrası ne olmuştu? ABD iki atom bombası ile Japonya'yı yerle bir etmişti. Afganistan ve Irak'ı işgal etmişti.

Trump altını çizerek Corona için "Saldırı" diyordu. Virüs, Pearl Harbour ve İkiz kule saldırılarından daha büyükse, intikamı da demek ki daha büyük olacaktı. Trump Derin Devlet adına dünyaya bu mesajı veriyordu. Ve önceki gü Beyazsaray bir rapor hazırlayarak Çin'i "Talancı" olmakla suçluyor, "Pekin kirlendi" diyordu. "Göstermelik bir şekilde Çin ile diyalog kurmanın bir anlamı kalmadı" diye ültimatom da veriliyordu. Dünyada taklit ürünlerin yüzde 63'ünün Çin'den çıktığı hatırlatılıyor, Pekin hırsızlıkla, insan haklarını ihlalle ve bir ton iddia ile suçlanıyordu.

Beyaz Saray'ın raporu yayınlanmadan kısa bir süre önce de Dışişleri Bakanı Mike Pompeo açıklama yapıyor "Pekin'in ideolojik ve siyasi açıdan özgür uluslara ne kadar düşman olduğunu çok hafife aldık. Şimdi bütün dünya bu gerçeğe uyanıyor" diyordu. Zengin Yahudi ailelerin trilyonlarca dolar yatırarak büyüttüğü Çin'e operasyonun yolda olduğuna dair işaretler veriyordu. İçeriden karıştıracaklar, parçalayacaklar, Pearl Harbour'da Japonları beter etmekten daha fazlasını yapacaklardı.

İşaretler sadece açıklanan rapor ve yapılan konuşmalarla sınırlı değildi. Çin üzerinden virüs bahanesiyle küresel sermayeye ölümcül vuruşlar yapacaklardı. Nitekim harekete de geçtiiler. CIA'ya öncü operasyonların emri verildi.

Nitekim vüirüsten sonra ABD'nin eski Başkanı John F. Kennedy ailesinden eski Maryland Vali Yardımcısı Kathleen Kennedy Townsend'in kızı Maeve ve torunu Gideon öldürüldü.

Almanya'da Hessen eyaletinin Maliye Bakanı Thomas Schaefer tren raylarında ölü bulundu. 54 yaşındaki Schaefer, Rothschild ailesinin Frankfurt'taki para trafiğini yönetiyordu.

Rusya'daki madenlerin sahibi milyarder iş adamı Dmitriy Bosov'un intihar ettiği açıklandı. Ancak dünyanın en zengin ailesinden Nat Rothschild'in yakın arkadaşı olan Bosov'un öldürüldüğü Rus medyasına da yansıdı.

ABD'de bir üniversitede corona virüsü araştıran Çinli bilim insanı Dr. Bing Liu, "Virüsle ilgili çok önemli bulgular keşfettim" dedikten kısa süre sonra evinde öldürüldü.

Bitti mi? Hayır... Bitmedi... Nitekim geçtiğimiz hafta da Çin'in Tel Aviv büyükelçisi Du Wei hedefteydi. Çin Devlet Başkanı Cinpeng kadar önemli biri olarak görülüyordu. İsrail'in kurucusu Rotschild ailesi ve diğer Yahudi sermayesinin Çin'e yatırıma gelmesinde öncü rol oynamıştı. Tel Aviv'deki villasında öldürüldü…

Ghaith Boustani: Rothschild ailesinin projesiydi. Suriye dışında Ortadoğu'da birçok ticari operasyonu yöneten kişiydi. Suriye'de infaz edildi…

Saleh Abdullah Kamel: Suudi iş adamı. Küresel sermayenin başkenti Londra'ya yakındı. Finans ve medyada yatırımları vardı. Arabistan'da evinde ölü bulundu…

Sajid Hussain: Pakistanlı gazeteci… Coronavirüs'le ilgili çok önemli bulgulara ulaştı. Amerikan derin devletinin kirli işlerini detaylandırmıştı. Önce kayboldu, sonra İsveç'te infaz edildi.

Derek A. Ogg: İskoç avukat… İskoçya'nın İngiltere'den bağımsızlık istediği referandumda, Rothschild ailesi ile birlikte çalıştı. Prenses Diana ve Prens Charles'ın yakın arkadaşıydı. Rothschild ailesinin İskoçya'daki 3 işadamının da hukuk danışmanlığını yapıyordu. İskoçya'da infaz edildi.

Peter Beard: Amerikalı girişimci. Küresel sermayenin tetikçisi George Soros'un yakın arkadaşı. New York'taki malikanesinde infaz edildi.

Dimitri Diatchenko: İş adamı ve aktör. Tetikçi George Soros'un oğlu Alex Soros'un yakın dostuydu. Evelyn de Rothschild'in New York'taki buluşmalarının özel konuklardan biriydi. Florida'nın Daytona Plajı'ndaki malikanesinde ölü bulundu…

Cinayetler... Suikastler... Havada uçuşan tehditler... Dünya virüs nedeniyle hala karantinada. Ancak henüz tünelin ucu görünmeden karanlıkta silahlar çekiliyorsa... Tünelden çıktıktan sonra nelerin olacağını da siz tahmin edin... Yeni suikaster yolda... Beklenmedik hadiseler kapıda... Olaya hala yarasa-virüs açısından bakanlara bu tren çarpar mı? Evet çarpar