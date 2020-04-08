Beyinlerdeki virüs

KORONA öncesinde AB, ABD, İsrail ve destekçisi maşa ülkeler dahil Türkiye'ye karşı büyük algı ve karalama kampanyaları yapıyorlardı.

Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Suriye'de Türkiye'yi kesme sıkıştırma gayretleri vardı. Bunların kontrolundaki siyonisthaçlı medyası düşman ülkelerle resmen tam gaz Türkiye'ye saldırıyorlardı.

Korona sonrasi bunlar kesildi.

Meydanda sadece PKK, Fetö maşası ve ülke içindeki ittihatçi kafalarla, hainlerin kampanyalari kaldı.

Hatta twitter bile her ne kadar Türkiye'ye gelmek niyetindeki göçmenlere yönelik Suud, Mısır ve BAE destekli trol karalamalari da olsa binlerce aleyhimizdeki hesaplari kapatti Özellikle küresel sermayenin desteklediği think-tank düşünce ve finans kuruluşlarının 2030'lara doğru Türkiye'nin dünyanın ilk 10 ekonomisinden, büyük ve güçlü ülkelerinden biri olacağına dair raporlar, yorumlar, değerlendirmeler birbiri ardınca yayinlanmaya başladi Bunlardan biri de Pwc... İngiliz küresel danışmanlık firması 42 milyar dolar yıllık geliri ve çok sayıda ülkede şubesi olan bir kuruluş. 157 ülkede 276.000'i aşkın çalışanın oluşturduğu bir topluluk.. Dünyanın 4 büyük (Big Four denilen) mali danışmanlık firmalarından olan ve global bağlamda çok çeşitli sektörlerde çok büyük firmalara hizmet veren PWC " 2050'de Dünya - Küresel Ekonomik Düzen nasıl değişecek" adlı rapor yayınladı.

Türkiye'yi 2050 yılında dünyanın en büyük 11.ekonomisi olarak konumlandırarak, tahmini milli gelirin 4 TRİLYON DOLAR olacağını öngördü.

Satın alma gücü paritesi bakımından GSYİH büyüklüğünde de E7 ülkeleri içinde en büyük 2.ekonomi olacağı tahmininde bulundu... Türkiye ile birlikte Brezilya, Çin ve Pakistan gibi ülkelerden müteşekkil E7 ülkelerinin 2040 yılında G7 ülkelerinin toplam ekonomik büyüklüğünün iki katına ulaşabileceği yorumunu yaptı. Bu döneme kadar Türkiye'nin yıllık ortalama büyüme oranı ise %3 olarak öngörülüyor. "Bu rakamlarla Türkiye Avrupa'nın en hızlı büyüyen ülkesi olacak" deniyor.

Günümüz şartları göz önüne alındığında bu öngörülerin şimdiden haklılık payını ortaya koyduğunu görüyoruz. Türkiye'den başlayarak dünyanın Doğu tarafındaki gelişmekte olan ülkelerin yeterli ekonomik reformların gerçekleştirilmesi halinde çok hızlı bir büyüme gerçekleştireceği ve bununla birlikte Avrupa ülkeleri ve Amerika'yı hızlı bir şekilde geride bırakacağı raporda dikkat çekilen diğer konulardır.

Moddy's Türkiye'de büyümenin süreceğini açıklamıştı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in direktörü Douglas Winslow'dan da dün açıklama geldi. Türkiye'de yıl sonuna kadar büyümenin artacağını, 2021 yılında da yüzde 4.5 rakamına ulaşacağını söyledi. Fitch enflasyon ve faizde de rakamların yüzde 8'lere düşeceğini vurgaladı. Amerikalı ortakları olan Alman "Dünya Ekonomisi Enstitüsü" (IfW), pazar payı arastırması yaptı. Coronavirüs sonrası hangi ülkeler şanslı diye. Türkiye'nin, Avrupa'nın önemli üretim zinciri içinde yer alabileceğine dikkat çekti. Birçok Avrupa ülkesinin, ithalat için Türkiye'nin kapısını çalacağını iddia etti.

Dünyanın sömürgeci ülkeleri, dev şirketleri battık diye feryat ederken, stratejik ortaklıkların çöktüğü ilan edilirken, dünya ekonomisinde zararın 50 TRİLYON DOLARI aştığı konuşulurken, böyle bir dönemde Türkiye'ye övgüler yağması boşuna değil. Yeter ki birlik olalım, kurallara uyalum, şu Korona belasını az hasarla atlatalım.

Birileri Korona Türkiye'yi mahveder diye hayaller kuracak, avuç ovuşturacak kadar hınzırlaşan bir virüs bulaşmış beyinle içimizde, aramızda yaşıyor.

Sosyal medyada, ekranlarda dünyayı sarsan bir afeti yerel siyasi ranta dönüştürmek için kendini yırtacak kadar acizleşiyor. Bu ittihatçı kafa, ihaneti protein zanneden yerli krizseverler ne hayaller kurarlarsa kursunlar Türkiye büyüyerek yoluna devam edecek.

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