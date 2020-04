Karanlıktan sonra

DÜNYA dünya olalı bir virüsle böylesine muazzam operayon yemedi.

Avrupa Birliği çatırdıyor, adeta birbirine düşman ülkeler haline geliyor.

İspanya ve İtalya, virüsten en çok etkilenen ve ölümlerin tavan yaptığı ülkeler durumunda. Cesetler hastanelerden sokaklara taşıyor. Böyle bir ortamda AB'nin iki lideri Almanya ve Fransa, ceset gölüne dönen İspanya ve İtalya'ya giden maskelere el koyacak kadar acizleşiyor. Şu anda korku ve dehşeti yaşayan İspanya ve İtalya'da hayatlar normale döndüğünde yönetimler ve insanlar AB'nin iki liderinden gelen bu alçaklığa kilitlenecektir. Bu insanlık dışı maskelere el koymalar aylarca kıtada tartışılacak ve asla unutulmayacaktır.

Nitekim şu anda bile İtalya ve bazı Avrupa ülkelerinde AB bayrakları sökülüp atılmaya başlandı, nefret büyüyor.

Birbirlerinin maskelerine dahi el koyacak kadar küçülen bu devletler aynı zamanda da NATO üyesi. Dünyanın en güçlü askeri ortakların virüsle birlikte birbirlerine kazık atmaları Yeni Dünya Düzeni'nin nasıl olacağına dair bize ipuçları veriyor.

Düşünebiliyor musunuz?.. NATO üyesi ABD, Çin'de üretilen maskeleri satın alan askeri ortağından iki kat daha fazla vererek fabrikadan çıkmak üzereyken el koyuyor. NATO üyesi, diğer ortağına "SEN ÖL" diyor. Yine NATO üyesi Fransa'nın ithal ettiği maskeleri, NATO'nun lideri Amerika'ya 4-5 misli fiyatla satması askeri ortaklığın nasıl çatırdığına bir başka işaret.

Dayanışma, ittifak gibi sözler virüsle birlikte laf salatasına dönmüş durumda.

ABD Eski büyükelçilerinden Nicholas Burns "NATO bundan tam 71 yıl önce Washington'da Kanada ve Avrupalı müttefiklerimizle kuruldu. Bugün ABD olarak ne biz ne de müttefiklerimiz daha iyi değiliz" diyor. Türkiye, İspanya ve İtalya'ya yardım gönderiyor. NATO olaya balıklama atlayarak "Türkiye'nin yaptığı yardım, müttefiklik dayanışmasına en büyük örnektir" diyor. Aslında bir maske yüzünden bile çatırdayan NATO'nun bitikliğini kurtarmaya çalışıyor. Muazzam bir VİRÜS OPERASYONU ile karşı karşıya dünya... Ne şu andaki NATO ne de Avrupa Birliği kalacak. Bugünkü karanlık tünelden çıktığımızda önümüzde dizayn edilmiş yeni NATO ve bambaşka bir Avrupa bulacağız.

Türkiye de bu belayı en az hasarla atlattığı takdirde hem NATO'nun liderleri ve hem de en önemli ülkeleri arasında yerini alacak. Dünya medyasının Türkiye lehine övgüler yağdırması, Twitter'ın bile bize saldıran Mısır ve Suudi trollerin binlerce twitini silmesi boşuna değil.

Virüsle yeni bir dünya inşa edenler ekonomide de müthiş bir dizayna girişecekler. Şu anda batan hayati önemdeki şirketleri devletler satın alıyor.

Yani şirketlerin devletler üzerindeki baskısı da ortadan kaldırılıyor. En büyük darbeyi, devletleri dizayn ederek yönetmeye çalışan küresel sermayenin yediğine dair işaretler de gelmeye başladı. Mesela dünyanın en büyük varlık yönetimi şirketi BlackRock Yönetim Kurulu Başkanı Larry Fink, 12 trilyon doları yönetiyor. Blackrock'un kardeşleri olan şirketler Vanguard ve State Street 9'ar trilyon dolarlık varlığa sahip.

Bu varlık yönetimi şirketlerine "BÜYÜK ÜÇLÜ" diyorlar. Çünkü üçü aynı zamanda başkan Trump'ın "En büyük düşmanımız" dediği Amerika Merkez bankası FED'in bütün kararlarını alıyor. Nitekim geçen hafta FED'de 1 trilyon dolar bastılar.

Yani Larry Fink çok özel biri. Dünyanın en zengini Baron Jacob Rothschild'in 1 numaralı adamı. Larry Fink, salgından önce "Doların küresel rezerv para statüsü yakında bitecek. Dünya yeni bir para sistemine girecek. Kararı verildi" diyordu.

Rotschild'in dergisi The Ecomist de Bitcoin'i kapak yapıyor, "Geliyor" diye manşet atıyordu.

Euro'nun geleceği karanlık. Doları yöneten güç de "dolar bitecek" diyor.

Dünya yeni sisteme geçiyor. Blackrock'u izleyin. Larry Fink'i dinleyin. Müşterilerine virüslü günlerde sürekli yeni dünyayı anlatıyor. Çok önemli 7 Türk işadamının da parasını onlar yönetiyor. 2 yıl önce Blackrock'un üst düzey isimleri Türkiye'ye geldi. Sonra bize dolar operasyonu başladı.

Patronu Larry Fink şu günlerde "44 yıldır ekonomiyle ilgileniyorum. Virüs sadece piyasaları alt üst etmedi. Benim 44 yılda öğrendiğim her bilgiyi çöpe attı. 2009 krizinden nasıl çıkacağımızı biliyorduk.

Şimdikini bilemiyoruz. Yatırımcılarımıza söyledim. Para kaybetmeye hazır olun. Her şeyin değişeceği yeni küresel sistem bizi bekliyor" diyor. Yani küresel sermayenin "Virüs operasyonu" karşısındaki çaresizliğini gösteriyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın