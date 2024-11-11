AHMET ÇAKAR

Galatasaray'ın en iyi silahı, forvetleri… İcardi ağır sakatlandı, Osimhen 40 yıllık Galatasaraylı gibi maçın başında takımını öne geçiriverdi. İkinci yarının hemen başında Samsun, uydurma bir penaltı ile beraberliği yakalasa da eski G.Saray kalecisi Okan, yan ortada manasız bir şekilde topu elinden kaçırdı, Osimhen de tamamlayıp golü attı. Son 15 dakika takım oyundan düşmüştü ki bu kez 3. forvet Batshuayi sahne aldı. Galatasaray, forvet üstünlüğüyle zor maçları bile çözüyor. Maçı çözemeyen, hakemdi. İlk yarıda Galatasaray'ın attığı gol öncesi bir faul uydurdu. Üstelik Samsun kontratağa çıkıyordu, o faul de gitti gol oldu. Yine ilk yarıda Torreira'nın yaptığı penaltıyı es geçti. İlk yarıda yaptığı rezillikler yüzünden kendisine uyarı gelmiş olacak ki ikinci devre G.Saray aleyhine uydurma bir penaltı yarattı. Son dakikalarda uydurma bile olmayan ahlaksız bir penaltı verdi. Penaltı niye ahlaksız biliyor musunuz? Bu penaltı sadece 'Yapı yok' penaltısı… Bu adamlar sözüm ona hakemiz diye dolaşıyorlar.

***

İKİ HATALI KARAR



F.Bahçe güle oynaya kazandı. Mourinho büyük risk almıştı. Mert Hakan ve Samet'i ilk 11 oynatarak, Fred'i, Becao'yu, Djiku'yu Alkmaar maçının yenilgisi olarak gösterirken, F.Bahçe ilk golünü de Mert Hakan-Samet Akaydin ortaklığından buldu. İkinci yarı ağır bir penaltı kararıyla ikinci gol geldi, ardından da Amrabat'ın belki de yılın en iyi gollerinden biri olarak listeye girecek golüyle maçı koparttı. Bu karşılaşmada da çok ciddi hakem hataları var. Fenerbahçe'nin attığı ilk golden sonra VAR hakemi kenara davet etti. VAR'a göre Djiku'nun kafa topunda elle kontrolü var. Kadir Sağlam buna itibar etmedi ve golü verdi. Djiku topa çıkıyor, kafayı vuramıyor, topun elinin üzerine düşeceğini görüp yumuşatıyor. Yani gol iptal, el kararı verilmeliydi. İkinci pozisyon penaltı. En-Nesyri topu atıyor, kaleci hamlesini yapıyor. En-Nesyri topun auta gittiğini görüp teması da hissedip kendini yere bırakıyor. Bu penaltı kararı da hatalı.