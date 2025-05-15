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AHMET ÇAKAR
Onuru zedeledi!

Onuru zedeledi!

15.05.2025, Perşembe
Galatasaray koşmaya, iyi mücadele etmeye, yenmeye devam ediyor. Dün gece de çok ama çok rahat bir galibiyet aldılar. Trabzonspor için çok üzgünüm. Belki de ilk yarıda Davinson Sanchez'in yaptığı ağır hata, Ozan tarafından gol olarak değerlendirilse sonuç farklı olur muydu bilmiyorum. G.Saray maça adeta 1-0 önde başladı. Trabzonspor'un komik bir defans hatası, çıkarken kaptırılan top, Yunus'un iyi kesmesi ve Barış Alper'in ölümcül vuruşu… Şu muhakkak ki iki takım arasında da çok ciddi kalite farkı var. Mesela Savic, kariyeri çok iyi bir futbolcu ama Osimhen kendisini ezdi, geçti. Aynı Osimhen, yine vuruş kalitesini kullanıp G.Saray'ı 2-0 öne geçirdi. Acaba bu golü yemek Uğurcan'a yakıştı mı, o da tartışılır. G.Saray'ın attığı bir üçüncü gol var ki sanat eseri gibi. Osimhen, kendi sahasından topu çıkartıyor, Morata, Yunus Akgün'e ters bir top atıyor. Yunus da Osimhen'e 'Al da at kardeşim' diyerek topu bırakıveriyor. Sonuç olarak baktığımızda G.Saray muhtemelen sezonu iki kupayla kapatacak.
Dün akşam Türk hakemliği için kapkara bir gece oldu. Penaltıyı yanlış verebilirsiniz, sarı kartı da yanlış verebilirsiniz ama zaten yaptığı bileğe basma hareketinden atılması gereken Savic, kendisine kıyak yapan hakem Cihan Aydın'a kafa atıyor. Kafanın şiddeti önemli değil. Türk hakemliğinin onuru önemli. Aynı Cihan Aydın, F.Bahçe-Samsun maçında Samsunlu Marius'u koluna dokundu diye atmıştı. Ama dün gece utanmadan, sıkılmadan kendisine kafa atan Savic'e hiçbir şey yapamadı.
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