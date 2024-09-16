AHMET ÇAKAR

Trabzon'da Beşiktaş mı 2 puan kaybetti, yoksa Trabzonspor mu 1 puan aldı? Aslında maçın hemen başındaki kırmızı kart yani Visca'nın atılması oyundaki tüm dengeleri değiştirdi. Fakat dünya futbolunda az görülen bir olay oldu. Visca atıldı, Trabzonspor öne geçti. Ardından da iyi kapandılar, Beşiktaş'a fazla pozisyon vermiyorlar derken Svensson'un yaratıcılığı ile Gedson Fernandes'in golü geldi. İkinci yarı, maçın mutlak hakimi Beşiktaş'tı… Aslında sağdan soldan iyi geldiler ama özellikle Immobile'yi istediği topla buluşturamadılar.







Trabzonsporlu Uğurcan belki de sahanın en iyisiydi. En az 2 net %100'lük golü kurtardı. Sonuçta Beşiktaş kazanabilirdi, kazanamadı. Herhalde Trabzonspor da 77 dakika bir kişi eksik oynadığı maçı 1 puanla tamamladığı için mutludur. Maç çok zordu, sert başladı. Hakem Ali Şansalan, VAR yardımı ile Visca'ya verdiği kırmızı kartta haklı, belki 1-2 ufak hata yaptı ama genel olarak yönetimini çok başarılı buldum.

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PENALTIYI NE VAR NE DE MELER GÖRMEK İSTEDİ!

Bu tür maçlardan sonra Fenerbahçe rahat kazandı demek kolay… Aslında rahat kazandılar ama futbol, tempo ve pozisyon olarak taraftarı çok memnun ettiler diyemeyiz. Kişisel kalite skoru belirledi. Maximin'in attığı ilk gol fevkalade iyi. Topu çekişi ve harika şutu. Ardından da yine Maximin kişisel gayretiyle ceza sahasının son çizgisine girdi ve takımı adına penaltıyı kazandırdı. Maça bakınca özellikle ikinci yarı Çağlar'ın bir metreden kaçırdığı golü saymazsak tüm kontrol Kasımpaşa'daydı. Peki gol kaçırdılar mı? Hayır, bal yapmayan arı gibiydiler. Tüm ortalarını ya Becao ya da Çağlar yanlarında rakipten kimse olmadan rahatça savuşturdu. Maçın özeti bu… Hakemin özetiyse; tam bir rezalet. Maçın hemen başında İsmail'in elle oynadığı bir pozisyon var, kimse top kafadan sekti eline geldi lafına itibar etmesin, el yukarıda ve topu çekiveriyor. Ardından Fenerbahçe'nin güme giden çok net bir penaltısı var. Kasımpaşalı oyuncu, 30 metreden gelen topu koluyla kesti, ama ne Meler ne de VAR hakemi görmedi ya da görmek istemedi.