AHMET ÇAKAR

Hakemin tüm kararları doğru

G.Saray, öldü öldü dirildi... Düşmesi neredeyse kesinleşmiş İstanbulspor'a karşı kazandılar ama futbol adına hiçbir şey oynamadılar. Top, G.Saray'daymış gibi... Ama özellikle ilk yarı İstanbulspor hem golü buldu hem de etkili kontrataklarla pozisyon yarattı. İkinci yarı G.Saray, oyundan düşmüştü ki bir serbest vuruşta son haftaların golcüsü Kerem, maçı bitiriverdi. Maçta hakemlik yönünden kritik pozisyonlar var. Fakat şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki hakemin verdiği tüm kararlar doğru.

İlk yarıda Türkiye'de yaşanan bir ilk oldu. Bir korner sonrası İstanbulspor ani çıktı ve yaklaşık 20 saniye sonra gol geldi . VAR devreye girdi, korner atışında bir penaltıyı tespit etti. İstanbulspor'un golü iptal edilip G.Saray penaltı ile beraberliği yakaladı. İstanbulsporlular Torreira'nın ittiğini iddia etseler de görüntülere bakınca Torreira rakibini itmiyor sadece sırtına elini koyuyor.

İkinci yarı bir kritik pozisyon daha yaşandı. İcardi'nin attığı gol ofsayt gerekçesi ile haklı olarak iptal edildi. Peki şimdi diyeceksiniz ki hakem neden yana gelip inceleme yaptı... Sebebi şu: Ortalandığında İcardi ofsayt ve fakat İstanbulsporlu 7 numaralı oyuncudan (Sambissa) top İcardi'ye geliyor ve golü atıyor. Burada hakemin şu kararı vermiş olması lazım; Sambissa topla oynamıyor, top çarpıyor. Topla oynasa İcardi'nin önüne bırakmaz kanaati ile gol iptal ediliyor. Bence de doğru. Yine son dakikalarda Mamadou'nun VAR yardımı ile gelen bir kırmızı kartı var ki asla tartışılmaz. Bileğin neredeyse 15 cm üzerine sert bir basması var. Tartışmasız kırmızı kart.

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