07 Kasım 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ahmet Çakar Mükemmel yönetti
AHMET ÇAKAR
Mükemmel yönetti

Mükemmel yönetti

07.11.2021, Pazar
Trabzonspor şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. Tabii çok erken, daha çok fazla maç var ama Trabzonspor'un defansif ve ofansif olgunluğu takdire şayan. İlk devre çok kontrollü oynadılar. Beşiktaş, özellikle soldan Umut'la çok fazla geldi ama tüm son paslar boş çıktı. Sağdan ise o alıştığımız Ghezzal-Rosier hücumlarının yerinde yeller esiyordu.
Devre biterken Trabzonspor golü buldu. Orta sahadan Berat'ın mükemmel pasıyla, biraz da Vida'nın geç hamle zamanlamasıyla Abdülkadir kaleci ile karşı karşıya kaldı ve Ersin'i mağlup etti.
İkinci yarı Beşiktaş, 70-75. dakikaya kadar adeta tek kale oynadı. Bu arada kaleci Uğurcan'ın da ilk yarı ve ikinci yarıda bazı pozisyonlarda devleştiğini söyleyelim.

Maçın başından beri Beşiktaş son paslarda çok başarısızdı ama bu sefer son pası Trondsen verdi. Trabzonspor'un sol beki neredeyse orta sahadan kalesine pas verince araya Larin girdi, Hüseyin müdahale etti ama top Larin'in önüne düştü, o da golü yaptı. İşte bu dakikadan sonra Beşiktaş'ta inanılmaz bir yorgunluk ve inanılmaz bir disiplinsizlik başladı.
Sahanın en iyilerinden biri olan Nwakaeme, Trabzonspor için çok şey ifade ediyor. Uzatmanın son saniyesinde Serkan ile çok çabuk çıktılar. Top Nwakaeme'ye atıldı, o da Cornelius'un önüne yuvarlayıp Trabzonspor'a şampiyonluk yarışında çok önemli bir galibiyet getirdi. Görünen o ki bu senenin Trabzonspor için o sene olma ihtimali her geçen hafta yükseliyor. Maç öncesi hakem Erkan Özdamar çok speküle edildi. Ama bir-iki ufak hatası dışında hakem için söylenecek yegane şey, mükemmel bir maç yönettiğidir. Kritik bir pozisyon olan Ghezzal'ın poziyonu bence penaltı değil. Ayaklar çarpışıyor. Onun haricinde de oyunculara yaklaşımı, kart standardı ve karar isabeti çok yüksekti.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Ofsayt kararı kesinlikle hatalı 31.10.2021 Pazar
Şans değil kalite 30.10.2021 Cumartesi
Penaltı kararı doğru 26.10.2021 Salı
Halil Umut Meler’in alnından öpüyorum 25.10.2021 Pazartesi
Kalite 3 puanı kazandırdı! 24.10.2021 Pazar
İstifanın arkasında şantaj var! 22.10.2021 Cuma
VAR müdahalede haklıydı 18.10.2021 Pazartesi
Bir penaltı daha vardı! 16.10.2021 Cumartesi
Penaltı değil, destek koluna çarptı 27.09.2021 Pazartesi
Özkahya’ya tek eleştirim var 13.09.2021 Pazartesi
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA