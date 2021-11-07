AHMET ÇAKAR

şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. Tabii çok erken, daha çok fazla maç var ama Trabzonspor'un defansif ve ofansif olgunluğu takdire şayan. İlk devre çok kontrollü oynadılar.Devre biterken Trabzonspor golü buldu. Orta sahadan Berat'ın mükemmel pasıyla, biraz da Vida'nın geç hamle zamanlamasıylaİkinci yarı Beşiktaş, 70-75. dakikaya kadar adeta tek kale oynadı.Maçın başından beri Beşiktaş son paslarda çok başarısızdı ama bu sefer son pasıverdi. Trabzonspor'un sol beki neredeyse orta sahadan kalesine pas verince araya Larin girdi, Hüseyin müdahale etti ama top Larin'in önüne düştü, o da golü yaptı. İşte bu dakikadan sonra Beşiktaş'ta inanılmaz bir yorgunluk ve inanılmaz bir disiplinsizlik başladı.Top Nwakaeme'ye atıldı, o da Cornelius'unönüne yuvarlayıp Trabzonspor'a şampiyonlukyarışında çok önemli bir galibiyet getirdi.Görünen o ki bu senenin Trabzonspor içino sene olma ihtimali her geçen hafta yükseliyor.Maç öncesi hakem Erkan Özdamar çokspeküle edildi. Ama bir-iki ufak hatası dışındahakem için söylenecek yegane şey, mükemmelbir maç yönettiğidir. Kritik bir pozisyonolan Ghezzal'ın poziyonu bence penaltıdeğil. Ayaklar çarpışıyor. Onun haricindede oyunculara yaklaşımı, kart standardı vekarar isabetiçok yüksekti.