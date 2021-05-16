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AHMET ÇAKAR
Şaibesiz, tertemiz iki maç izledik

Şaibesiz, tertemiz iki maç izledik

16.05.2021, Pazar
Öncelikle dün gece tarihe Türk futbolunun şeref gecesi olarak geçecek. Özellikle Yeni Malatyaspor ve Göztepe'nin cansiperane mücadelelerini kutlamak lazım. Hakemlerin de öyle. Hiçbir şaibeye, hiçbir kuşkuya yer vermeksizin iki süper maç izledik.
Mesela önce Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ertaç Özbir... Sokağa çıksa kimse tanımaz. Ama biraz vasat performans sergilese Galatasaray 6 atardı. Şu anda Ertaç hayatı boyunca edinemeyeceği serveti bir karşılaşmada elde etmiş oldu. Göztepe de öyle... Son ana kadar çok iyi mücadele ettiler. Golü yediler, golü attılar, son bölümde de şanssız bir penaltıyla kaybettiler ki bu penaltı yüzde 100 haklıydı.
Mesela Adem Büyük, Galatasaray'ın ekmeğini yemiş ama Malatyaspor'un ilk golünü o attı. Oysa ki düne kadar herkes Adem, Semih neler yapacak diye merak ediyordu.
Gelelim şampiyona... Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı kutluyorum, alnından öpüyorum. Çok rahat şampiyon olacaklardı ama nasip son maçaymış. Bu dar kadrosuyla, sakatlarıyla haklı, tertemiz bir şampiyonluk kazandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim çok üzülmüştür. İki gol daha atsalardı şampiyon olacaklardı. İki değil, 3-4 net kaçan pozisyonları var. Ama yukarıda dedik ya Ertaç ve Malatya savunması onur mücadelesi yaptı.
Sonuçta sıkıntılı bir sezonun sonuna gelmiştik ama son maçlar futbolcular yönünden, hakemler yönünden tertemiz geçti. Her ikisine de teşekkür ediyoruz.
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