Gazze’ye umut ışığı ol! Binler Ayasofya’ya yürüyecek

Çok sayıda sivil toplum kuruluşundan oluşan Filistin'e Destek Platformu, bugün akşam namazının ardından Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne "Gazze'ye Umut Işığı Ol" sloganıyla yürüyüş gerçekleştirecek.

Giriş Tarihi: 09.08.2025 09:01

Terör devleti İsrail, hem açlığı silah olarak kullanıp hem de havadan bombardıman yaparak günden güne tükettiği Gazze'yi şimdi de karadan işgal kararı aldı. Soykırımın resmiyet maskesi ardına gizlendiği skandal karara, dünyanın dört bir yanından tepkiler yükseliyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi (AA) AKŞAM NAMAZINDAN SONRA BAŞLAYACAK

Filistin'e Destek Platformu bünyesindeki STK temsilcileri de bu kapsamda 9 Ağustos Cumartesi akşam namazından sonra Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne yürüyüş düzenleme kararı aldı. Megakentin birçok noktasından yürüyüşe akın akın gelecek olan vatandaşlar ise dünyanın sessiz çığlığı Gazze'nin sesi olmaya çalışacak.