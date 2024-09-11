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Narin Güran cinayetini kayıp battaniye çözecek! Kara kutu anne

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 07:09 Güncelleme: 11.09.2024 07:14
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Narin Güran cinayetini kayıp battaniye çözecek! Kara kutu anne

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma devam ediyor. Cesedin yok edilmesine suç ortaklığı yapan Nevzat Bahtiyar’ın, amca Salim Güran’ın aracıyla Narin’in cansız bedenini battaniyeye sarılı şekilde getirdiği ve o battaniyeyi yanında götürdüğünü anlatması güvenlik güçlerinin çalışmasını bu yönde yoğunlaştırdı. O battaniyenin hangi eve ait olduğu, üzerindeki DNA örnekleri cinayetin aydınlatılmasına büyük ışık tutacak. Öte yandan soruşturmanın merkezinde anne Yüksel Güran'ın olduğu ifade ediliyor

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