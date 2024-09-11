11 Eylül 2024, Çarşamba
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Narin cinayetinin sırrı amca ve itirafçının araçlarında
Narin Güran cinayetinde soruşturma derinleşerek devam ediyor. İtirafçı Nevzat Bahtiyar dün mahkemedeki işlemlerinin ardından tutuklandı. İtirafçı Nevzat Bahtiyar ifadesinde amca Salim Güran’ın Narin Güran’ın öldürdüğünü söyledi. Son gelişmeleri A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.