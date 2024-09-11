11 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Narin cinayetinin sırrı amca ve itirafçının araçlarında

Narin cinayetinin sırrı amca ve itirafçının araçlarında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Ramazan Almaçayır
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.09.2024 10:58
Narin Güran cinayetinde soruşturma derinleşerek devam ediyor. İtirafçı Nevzat Bahtiyar dün mahkemedeki işlemlerinin ardından tutuklandı. İtirafçı Nevzat Bahtiyar ifadesinde amca Salim Güran’ın Narin Güran’ın öldürdüğünü söyledi. Son gelişmeleri A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Narin cinayetinin sırrı araçlarda
Narin cinayetinin sırrı araçlarda
Kaza sonrası tekme yumruklu kavga kamerada
Kaza sonrası tekme yumruklu kavga kamerada
Fazla su isteyince sopayla dövülerek öldürüldü
Fazla su isteyince sopayla dövülerek öldürüldü
Muayene sırasında doktora saldırı
Muayene sırasında doktora saldırı
İstanbul’da sabah trafiği! İşte son durum
İstanbul'da sabah trafiği! İşte son durum
Ankara’da akrabaların kanlı gecesi!
Ankara'da akrabaların kanlı gecesi!
Evin çatısına çıkıp aşağı atlamak istedi...
Evin çatısına çıkıp aşağı atlamak istedi...
Kendisini muayene eden doktoru dövdü!
Kendisini muayene eden doktoru dövdü!
Üvey babaanne 2 yaşındaki çocuğu balkondan attı!
Üvey babaanne 2 yaşındaki çocuğu balkondan attı!
Elazığ’da motosiklet kazası can aldı!
Elazığ'da motosiklet kazası can aldı!
Bal toplamak için kayalıklara çıktı düşüp hayatını kaybetti!
Bal toplamak için kayalıklara çıktı düşüp hayatını kaybetti!
Taksim’de polis ekiplerinden helikopter destekli huzur uygulaması!
Taksim’de polis ekiplerinden helikopter destekli huzur uygulaması!
Daha Fazla Video Göster