10 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanıyor! İtirafçının arkadaşları A Haber'e konuştu

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 10.09.2024 13:36 Güncelleme: 10.09.2024 14:22
ABONE OL
Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanıyor! İtirafçının arkadaşları A Haber’e konuştu

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetinde sır perdesi A Haber'de aralanıyor. A Haber, cinayeti anlatan itirafçının arkadaşlarına ulaştı. İtirafçının arkadaşı Emrah Ergin, "Resmini gördüm öbür dünyaya gittim geldim." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör