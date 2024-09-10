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Narin'in amcası Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Olayı saat 20.00'de duydum

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 15:57 Güncelleme: 10.09.2024 16:18
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Narin’in amcası Salim Güran’ın ifadesi ortaya çıktı: Olayı saat 20.00’de duydum

Türkiye'yi sarsan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin yeni detaylar ortaya çıkarken tutuklu amca Salim Güran'ın mahkemedeki ifadesinin tam metni de ortaya çıktı. Mahkemede Narin'i öldürmediğini söyleyen şüpheli amca olayı saat 20.00'de duyduğunu ifade etti. Narin'e bir cinsel saldırı olup olmadığını bilmediğini söyleyen Salim Guran olay günü yaşananları anlattı. İşte detaylar...

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