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Çorum'da zincirleme trafik kazası! 4 kişi yaralandı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 08:50
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Çorum’da zincirleme trafik kazası! 4 kişi yaralandı

Çorum'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazada sürücülerle birlikte araçlardan birinde bulunan Tuğra E. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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