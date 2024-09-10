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Narin Güran neden öldürüldü? İşte 4 büyük şüphe | 91 doku örneği alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 10:15
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Narin Güran neden öldürüldü? İşte 4 büyük şüphe | 91 doku örneği alındı

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltındaki 24 kişinin çapraz sorgusu sürüyor. Narin cinayetinde her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkarken, neden öldürüldüğüyle ilgili 4 kritik iddia soruşturmanın temelini oluşturuyor. Öte yandan Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda başlayan otopsi işlemi sona erdi. Ön otopsi belgesine göre, 91 doku örneği, istismar dahil her türlü suçu ortaya çıkaracak şekilde alındı.

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