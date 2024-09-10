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Narin’in mezarlığına ziyaretçi yoğunluğu

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 16:43 Güncelleme: 10.09.2024 16:45
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Narin’in mezarlığına ziyaretçi yoğunluğu

Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta kaybolan ve 8 Eylül’de cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran otopsi işlemlerinin ardından dün toprağa verildi. Narin’in mezarına bugün ziyaretçiler akın etti. Bölgede bulunan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel detayları aktardı.

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