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Narin için aileye neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya: Oldukça açık...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 12:03 Güncelleme: 10.09.2024 12:23
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Narin için aileye neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya: Oldukça açık...

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 19 gün arama sonucunda cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin 24 şüpheli gözaltına alındı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kendisine yöneltilen "Aileye neden başsağlığı dilemediniz?" sorusuna yanıt verdi. Yerlikaya "Oldukça açık, daha fazla bir şey demeye gerek yok. Yani herkesin okuduğu zaman anladığı, hissettiği bir durum." dedi.

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