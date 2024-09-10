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Narin Güran cinayetinde yeni görüntü! İtirafçı cesedi bu araçla taşımış

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 08:32 Güncelleme: 10.09.2024 08:34
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Narin Güran cinayetinde yeni görüntü! İtirafçı cesedi bu araçla taşımış

Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin soruşturma devam ederken, itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın Narin'in cesedini taşıdığı kırmızı aracın görüntüleri ilk kez ortaya çıktı.

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