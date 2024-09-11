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Hatay'da orman yangını! müdahale devam ediyor

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 04:57
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Hatay’da orman yangını! müdahale devam ediyor

Hatay'ın Antakya ilçesinde Fırnız Yaylası'ndaki ormanlık alanda sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Bölgeye ihbar üzerine çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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