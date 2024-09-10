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Narin'in katili ağabey mi? Gözünde morluk sırtında tırnak izleri...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 10:49
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Narin’in katili ağabey mi? Gözünde morluk sırtında tırnak izleri...

Türkiye'nin boğazına düğümlenen Narin Güran cinayetinde her geçen dakika yeni bilgiler gün ışığına çıkıyor. İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın ifadeleri sonrası bir numaralı sanık haline gelen amca Salim Güran yeniden ifade verdi. Amcanın ifadesindeki ağabey Enes Güran'la ilgili ortaya çıkan detaylar ise gündem yarattı. Amcanın ifadesindeki ağabey Enes Güran'la ilgili ortaya çıkan detaylar ise gündem yarattı. Daha önce kolundaki ısırık nedeniyle gözaltına alınıp, serbest bırakılan ağabeyin gözünde morluk ve sırtında tırnak izleri olduğu belirlendi.

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