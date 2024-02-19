Kahramanmaraş'ta okul müdüründen öğretmene skandal taciz! 'Mezara girene kadar ille de sen' | Valilik'ten açıklama: 3 personel görevden uzaklaştırıldı
Kahramanmaraş’ta bir ilkokulda görev yapan sınıf öğretmeni, okul müdürü tarafından kendisine taciz ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kahramanmaraş Valiliği, iddialarla ilgili idari soruşturma başlatıldığını, bu kapsamda müdür, müdür yardımcısı ve bir sınıf öğretmeninin görevden uzaklaştırıldığını bildirdi. İşte detaylar...
Olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki ilkokulda meydana geldi. İddiaya göre okul müdürü N.S., evli olan sınıf öğretmeni A.M.'yi sözlü olarak taciz etmeye başladı. A.M., ilk olarak yaşadıklarını üyesi olduğu sendikanın yetkililerine anlattı.
ŞİKAYETÇİ OLDU
Okula gelen sendika temsilcileri okul müdürüyle görüştü, ancak N.S.'nin tacizleri artarak devam etti. Bunun üzerine A.M., Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne giderek müdür N.S.'nin kendisini taciz ettiğini öne sürüp şikayetçi oldu.
'MEZARA GİRENE KADAR İLLE DE SEN'
A.M., şikayetinin ardından N.S.'nin tacizlerine devam etmesi üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidip suç duyurusunda bulundu. A.M., savcıya verdiği ifadesinde şunları söyledi: "Şahıs, kendi cep telefonundan benim telefonuma WhatsApp aracılığıyla sürekli mesaj atmaktadır. Benimle samimiyet kurmaya çalışmaktadır. Ben kendisine kesinlikle herhangi bir şekilde samimi bir cevap vermediğim halde şahıs mesaj atmaya devam etmektedir. Benim yazmış olduğum mesajlar ancak okul müdürü ile öğretmen arasındaki bir diyalog olabilecek şekilde resmi mesajlardır. Şahıs ayrıca beni gördüğü her yerde bir şarkıcının 'İlle de sen' isimli şarkısını söylemektedir. Bu sözleri beni görmesinden dolayı söylediği için cinsel taciz amacıyla hareket etmiştir. Olay nedeniyle N.S.'den şikayetçiyim."
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kahramanmaraş Valiliği, Dulkadiroğlu ilçesinde bir ilkokuldaki taciz iddialarıyla ilgili idari soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Dulkadiroğlu ilçesindeki bir ilkokuldaki taciz iddialarıyla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.
3 İDARİ PERSONEL GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
İddialarla ilgili Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Müfettişleri Başkanlığınca başlatılan idari soruşturmanın sürdüğü aktarılan açıklamada, "Daha kapsamlı bir inceleme, soruşturma yapılması için Milli Eğitim Bakanlığından müfettiş talebinde bulunulmuştur. Soruşturmanın selameti için şikayetçi öğretmen A.M, talebi doğrultusunda başka bir okulda geçici görevlendirilmiş, okul müdürü N.S. ile aynı okulun müdür yardımcısı N.Y. ve öğretmeni Ö.A. soruşturma sürecinde Valiliğimizce görevden uzaklaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Valilik tarafından iddialarla ilgili adli ve idari işlemlerin titizlikle takip edildiği kaydedildi.
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