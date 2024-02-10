İzmir’de korkunç olay! Genç kıza taciz ve sigara ile işkence
İzmir’de sosyal medyadan tanıştığı genç kıza sigara ile işkence yapıp taciz eden K.M. isimli şahsın 18 yıl hapsi istendi. Mahkeme sigarayı silah kabul etti. İşte tüm detaylar…
Korkunç olay İzmir'de meydana geldi. Genç kız, sosyal medyadan tanıştığı K.M. isimli erkeğin daveti üzerine Kuşadası'na gitti. Genç kız, eşyalarını K.M.'nin evine bıraktıktan sonra birlikte denize girdi. Denizde K.M., genç kıza cinsel tacizde bulunmak istedi. Genç kızın dokunmasını istememesi üzerine ikili eve geçti. Bir süre sonra genç kız evden ayrılmak istedi ancak İzmir'e akşam saatlerinde otobüs olmaması ve otel fiyatlarının da yüksek olması nedeniyle geceyi K.M.'nin evinde geçirmeye karar verdi.
CİNSEL TACİZ VE ŞİDDET İDDİASI
K.M. ile ayrı odada kalan genç kız, K.M.'nin yüksek sesle müzik dinlemesinden dolayı rahatsız olduğu için valizini alıp evden çıkmak istedi. Bu sırada K.M., genç kızı ittirerek kapıyı arkadan kilitledi ve anahtarı aldı. Genç kızın bağırması üzerine K.M. eli ile ağzını kapatarak cinsel tacizde bulunmaya başladı. Genç kızın direnmesi üzerine K.M. "yumruğu yiyeceksin" diyerek genç kıza rızası dışında sabaha kadar cinsel tacizde bulundu. K.M., elindeki sigarayı genç kızın cinsel organına ve bacaklarına yaklaştırarak basacağını söyleyerek korkuttu.
ARKADAŞINI ARAYIP YARDIM İSTEDİ
Havanın aydınlanmaya başlamasıyla birlikte genç kız, K.M.'yi artık uyumaları gerektiğini söyleyerek ikna etti. K.M. ile birlikte uyur gibi yapan genç kız daha sonra ayrı koltuğa geçti ve çantasından telefonunu alıp arkadaşına evin adresini vererek polis çağırmasını istedi. Bir süre sonra K.M.'nin derin uykuya daldığını gören genç kız evden çıkıp polis merkezine giderek K.M.'den şikayetçi oldu.
SİGARA SİLAH SAYILDI
İlk derece mahkemesi, sanık hakkında nitelikli cinsel saldırı suçundan 18 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan ise 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. İlk derece mahkemesinin kararına itiraz edilmesi üzerine dosya İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Mahkemesi'ne geldi. İtirazı inceleyen Mahkeme, istinaf başvurularının reddine karar verdi. İzmir Bölge Adliyesi Mahkemesi 20. Ceza Dairesi kararının temyizi üzerine dosya Yargıtay 9. Ceza Dairesi'ne geldi.
Dosyayı inceleyen daire, sanığın mağdur genç kız ile rızası dışında darp, cebir ve tehdit ile aynı gece birden fazla cinsel ilişkiye girdiğini ve sanığın eylemini silahtan sayılan sigara ile işlediğini belirterek kararda hukuka aykırılık bulunmadığına hükmetti.
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