İzmir’de korkunç olay! Genç kıza taciz ve sigara ile işkence

CİNSEL TACİZ VE ŞİDDET İDDİASI

K.M. ile ayrı odada kalan genç kız, K.M.'nin yüksek sesle müzik dinlemesinden dolayı rahatsız olduğu için valizini alıp evden çıkmak istedi. Bu sırada K.M., genç kızı ittirerek kapıyı arkadan kilitledi ve anahtarı aldı. Genç kızın bağırması üzerine K.M. eli ile ağzını kapatarak cinsel tacizde bulunmaya başladı. Genç kızın direnmesi üzerine K.M. "yumruğu yiyeceksin" diyerek genç kıza rızası dışında sabaha kadar cinsel tacizde bulundu. K.M., elindeki sigarayı genç kızın cinsel organına ve bacaklarına yaklaştırarak basacağını söyleyerek korkuttu.