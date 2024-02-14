Esenyurt’ta bir garip olay! Polisten kaçan şahıs dere yatağına atladı: Saatlerce mahsur kaldı

"POLİSLERDEN KAÇMAK İÇİN DEREYE ATLADI"

Berat Sıvacı adlı vatandaş, "Yabancı bir şahıs polislerden kaçmak için dereye atladı. Saat 16.00 sıralarında atladı. Saat 20.00 sıralarında ise yakalayıp götürdüler. Biz durumu polise ihbar ettik. Daha sonra itfaiye ve ambulans da geldi. 4 saatlik çalışmanın ardından şahsı yakalayıp götürdüler" dedi.

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