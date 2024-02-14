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Esenyurt'ta bir garip olay! Polisten kaçan şahıs dere yatağına atladı: Saatlerce mahsur kaldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.02.2024 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
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Esenyurt’ta bir garip olay! Polisten kaçan şahıs dere yatağına atladı: Saatlerce mahsur kaldı

Esenyurt'ta ilginç bir yaşandı. İddiaya göre, ikamet süresi dolan yabancı uyruklu bir şahıs polisten kaçarken dereye atladı. Saatlerce derede mahsur kalan şahıs, ekiplere su sıçratarak kaçmaya çalışsa da uzun süren çalışmanın ardından yakalanarak ambulansa alındı. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Esenyurt Battalgazi Mahallesi Dere Yolu Sokak üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre yabancı uyruklu şahıs, bilinmeyen nedenle sokakta gördüğü polis ekiplerinden koşarak kaçmaya çalıştı.

KOVALAMACANIN ARDINDAN ŞAHIS, YOL ÜZERİNDEKİ HARAMİDERE'YE ATLADI

Bir süre devam eden kovalamacanın ardından şahıs, yol üzerindeki Haramidere'ye atladı.

Köprünün üzerine geldiğinde suyun derinleştiğini fark eden şüpheli, derede mahsur kaldı.

KİTAP AÇARAK OKUMAYA BAŞLADI

Şahsı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Derede bir süre kendi kendine dans ederek tuhaf hareketler yapan şahıs kitap açarak okumaya başladı.

MERDİVENE ÇIKMAYAN ŞÜPHELİ, SAATLERCE DEREDE KALDI

Ekiplerin uzattığı merdivene çıkmayan şüpheli, saatlerce derede kalmaya devam etti. İstanbul İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma (İSAK) ekipleri şahsın yanına giderek müdahale etmeye çalıştı.

EKİPLERE SU SIÇRATARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Şüpheli şahıs, ekiplere su sıçratarak kaçmaya çalışsa da uzun süren çalışmanın ardından yakalanarak ambulansa alındı. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

"POLİSLERDEN KAÇMAK İÇİN DEREYE ATLADI"
Berat Sıvacı adlı vatandaş, "Yabancı bir şahıs polislerden kaçmak için dereye atladı. Saat 16.00 sıralarında atladı. Saat 20.00 sıralarında ise yakalayıp götürdüler. Biz durumu polise ihbar ettik. Daha sonra itfaiye ve ambulans da geldi. 4 saatlik çalışmanın ardından şahsı yakalayıp götürdüler" dedi.

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