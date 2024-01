Ünlü Japon deprem uzmanı Türkiye’den o bölgeyi işaret etti: Depreme karşı güvenli...

"HER BİRİMİZİN ÜZERİNE DÜŞEN GÖREVLER VAR"

Öğrenciler tarafından büyük ilgiyle takip edilen programın açış konuşmasını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akın yaptı. Akın, Japonya'da geçtiğimiz gün meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde ve uçak kazasında hayatını kaybedenler için Japon halkına başsağlığı diledi. Deprem gibi önemli bir konuda Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki'yi ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Akın, "Depremlerle yaşamak, ne yazık ki ülkemizde sık sık karşılaştığımız bir gerçektir. Bu tür doğal afetlerle baş etmek, sadece bir konu değil aynı zamanda toplum olarak birbirimize destek olma ve bilinçli bir şekilde hareket etme meselesidir. Doğal afetlerle ve depremlerle baş etmek için her birimizin üzerine düşen sorumluluklar var. Eğitimli, bilinçli ve hazırlıklı bir toplum olarak bu zorlu durumların üstesinden gelebilir ve daha güvenli bir gelecek inşa edebiliriz. Unutmayalım ki doğal afetlere karşı mücadelede her bireyin katkısı önemlidir" dedi.