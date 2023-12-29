Emine Erdoğan ’Geleceği Yazanlar Platformu 10. Yıl Etkinliği’ne katıldı

Emine Erdoğan, Geleceği Yazan Kadınlar Platformu ile genç kızların çalışma ve eğitim hayatına değerli katkılar sunulurken, bu yıl 7 binden fazla depremzedeye de kişisel ve teknik eğitim desteği sağlandığını ifade etti.

Gençlere, sadece kendi geleceklerinin değil Türkiye'nin geleceğinin de onların elinde olduğunun öğretilmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Zira bu vatan, tüm alanlarda ve sınırlarda gençliğimize emanet. Bu emanet bilincine sahip gençler yetiştirmek, bu gençleri ve ülkemizi yeni geleceğe hazırlamak birincil vazifelerimizden olmalıdır." diye konuştu.

"DİJİTAL DÖNÜŞÜM İNSANLIĞA BUGÜNE KADAR SAHİP OLMADIĞI NİCE DEĞERLİ İMKANLAR SUNUYOR"

Erdoğan, Türkiye nüfusunun yarısını oluşturan genç kızlar ile kadınların, bu gelecek yazımında rol almasının, Türkiye'nin gelişmesi için harcanan çabanın iki katına çıkarılması anlamına geldiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu gözle bakıldığında, bir gelecek meselesi olan siber güvenlik alanında kadın çalışanların sayısını artırmak, kadınların sektörde daha fazla varlık göstermelerini sağlamak ve bu alanda farkındalık yaratmak ayrı bir önem kazanacaktır. Şu bir gerçek ki; dijital dönüşüm insanlığa bugüne kadar sahip olmadığı nice değerli imkanlar sunuyor. Bilgiyi mekandan bağımsızlaştırarak, daha kolay erişilebilir olması dolayısıyla fırsat eşitliğine katkı sağlıyor."