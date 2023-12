Emine Erdoğan ’Geleceği Yazanlar Platformu 10. Yıl Etkinliği’ne katıldı

Geçmişte ilim tahsilinin aylarca süren yolculuklar ve uzun süren araştırmalar gerektirdiğini aktaran Erdoğan, "Bugün dünyanın bilgisi avuçlarımızın içinde bulunuyor. Kütüphanelere açık erişim, müzelerin dijitale aktarımı, uzaktan eğitim gibi olanaklar, cinsiyet temelli kısıtlamaları ve zihinlere kazınmış bariyerleri aşmayı kolaylaştırıyor. Bununla beraber, dünya üzerinde üretilen bilginin katlanma süresinin giderek kısalması, rekabeti artırırken daha özverili çalışmayı zorunlu kılıyor." diye konuştu.

"SİBER UZAYDA FIRSATLAR KADAR TEHDİTLERİN DE SINIRSIZ OLDUĞUNU AKLIMIZDAN ÇIKARMAMALIYIZ"

Emine Erdoğan, tarihin başlangıcından itibaren 1930'lara dek üretilen bilginin, izleyen 30 yılda ikiye katlandığı, 1970'lere gelindiğinde ise bu hızın 7 yıla indiğinin ifade edildiğini belirterek, "Bugün ise sektörlere göre değişmekle birlikte bir yıldan çok daha kısa bir süreden bahsediyoruz. Bilgi üretimi ve teknolojinin yenilenme hızının avantajları kadar elbette dezavantajları da var." dedi.

Herkesin herkes ile komşu olduğu siber uzayda, fırsatlar kadar tehditlerin de sınırsız olduğunun akıldan çıkarılmaması gerektiğini kaydeden Erdoğan, şunları dile getirdi:

"Vicdan ve merhamet sahipleri, teknolojiyi insanlığa yararlı olacak şekilde kullanarak hayat kalitemizi yükseltiyor. Madalyonun öteki yüzünde ise dürüstlük ve adaletten nasibi olmayanlar, sanal alemlerde karanlık ve tehlikeli alanlar oluşturuyor. İster reel, ister siber dünya olsun insanlık olarak kaydettiğimiz ilerlemeler, evrensel vicdani bir duruş ve etik kurallar çerçevesinde istikameti sağlamlaştırılmış bir gelişim olmalıdır. Gelişim ve ilerleme vahşi bir orman gibi değil, geçitleri belli, haritalandırılmış ve emniyeti sağlanmış bir park gibi olmalıdır."

Erdoğan, bu parkta, tüm vatandaşların her türlü güvenliğinden emin olarak ilerlenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Gerçek dünyadaki suçlar ve hak ihlalleri için yaptığımız gibi sanal alem için de altyapı kurmak, teknoloji okur yazarı olmak ve tehdit edici unsurlara karşı her türlü savunmayı güçlendirmek için çalışmalıyız. Dolayısıyla, eğitimini aldığınız program kişisel verilerin korunmasından toplumsal değerlere, aileye, çocuklarımıza kadar aslında yaşamın her alanını kapsıyor." ifadelerini kullandı.