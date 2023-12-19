Kapıkule Sınır Kapısı'nda ele geçirildi! Ekipler gözlerine inanamadı: Tam 33 tane
Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen yolcu trenin bir kompartımanında 2'si ölü 33 piton ele geçirildi. Yılanları getiren zanlıya Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğünce 26 bin 390 lira ceza uygulandı.
Kapıkule Gar Gümrüğü'ne gelen Bosfor yolcu treninin görevlilerce kontrol edilmesi sırasında bir kompartımandaki yatağın altında her biri fileye konmuş ve kabanla gizlenmiş 2'si ölü piton cinsi 33 yılan bulundu.
Olaya ilişkin Türk vatandaşı bir zanlı gözaltına alındı.
Kapıkule Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli yılanları Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü'ne teslim etti.
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