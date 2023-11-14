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Dünyanın ilk diyalogsuz aşk filmi “Birkaç Mısraymış Meğer” 17 Kasım’da sinemalarda

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.11.2023
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Dünyanın ilk diyalogsuz aşk filmi “Birkaç Mısraymış Meğer” 17 Kasım’da sinemalarda

Son dönemlerde adından sık sık söz ettiren senarist ve yapımcı Hüsamettin Elçi, dünyanın ilk diyalogsuz aşk filmi olma özelliği taşıyan bir yapıma imza attı.

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