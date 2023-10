GÜNEŞ TUTULMASI CANLI İZLE | 14 Ekim 2023 Güneş Tutulması NASA CANLI YAYIN HD İZLE (Solar Eclipse live)

Güneş tutulmaları, Ay'ın Dünya etrafındaki yörünge hareketi sırasında gerçekleşir. Ay'ın yeni ay evresinde olması ve Dünya'ya göre Güneş ile kavuşum halinde olması gerekir. Yani Ay'ın yörünge düzlemi ile Dünya'nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi çakışmalıdır.

Her ne kadar Ay, yılda yaklaşık on iki kez Dünya çevresinde dönse de, Güneş tutulmaları seyrek olaylardır. Bu seyreklik, Ay'ın yörünge düzlemi ile Dünya'nın yörünge düzlemi arasındaki yaklaşık beş derecelik açıdan kaynaklanır. Bu açı nedeniyle Ay her dönüşünde Güneş'in tam önünden geçmez ve bu nadiren gerçekleşir. Bu yüzden, yılda sadece iki ila beş arasında Güneş tutulması gözlemlenir.