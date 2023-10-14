GÜNEŞ TUTULMASI CANLI İZLE | 14 Ekim 2023 Güneş Tutulması NASA CANLI YAYIN HD İZLE (Solar Eclipse live)
Güneş tutulması göz kamaştırıcı bir doğa olayıdır ve bu anlar NASA tarafından canlı olarak yayınlanıyor. Bu tutulma, tam güneş tutulması, hibrit güneş tutulması, halkalı güneş tutulması ve parçalı güneş tutulması olmak üzere dört farklı şekilde meydana gelebiliyor. 14 Ekim 2023'te gerçekleşecek olan Güneş Tutulması ise Halkalı Güneş Tutulması olarak adlandırılıyor ve aynı zamanda Ateş Çemberi Güneş tutulması olarak da biliniyor. Peki, 14 Ekim Güneş tutulması canlı izle seçeneği nerede? İşte bilgiler!
2023 yılı Güneş tutulmaları açısından unutulmaz bir yıl olmaya devam ediyor. İlk olarak 20 Nisan'da gerçekleşen ve Türkiye'den de görülen Hibrit Güneş Tutulması gökyüzü meraklıları için büyüleyici bir deneyim sunmuştu. Peki, Güneş tutulması canlı yayın izle nereden izlenir? İşte detaylar!
GÜNEŞ TUTULMASI CANLI İZLE
14 Ekim'de gerçekleşecek olan Güneş Tutulması'nı 18:30'da NASA'nın YouTube kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.
Güneş tutulmaları, doğanın en büyüleyici gösterilerinden biri olarak kabul edilir. Ay'ın Dünya ile Güneş arasına girmesi sonucu meydana gelir ve Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tamamen örtmesi ile gözlemlenir. Ancak bu muhteşem olayın gerçekleşebilmesi için bazı özel koşullar gereklidir.
Güneş tutulmaları, Ay'ın Dünya etrafındaki yörünge hareketi sırasında gerçekleşir. Ay'ın yeni ay evresinde olması ve Dünya'ya göre Güneş ile kavuşum halinde olması gerekir. Yani Ay'ın yörünge düzlemi ile Dünya'nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi çakışmalıdır.
Her ne kadar Ay, yılda yaklaşık on iki kez Dünya çevresinde dönse de, Güneş tutulmaları seyrek olaylardır. Bu seyreklik, Ay'ın yörünge düzlemi ile Dünya'nın yörünge düzlemi arasındaki yaklaşık beş derecelik açıdan kaynaklanır. Bu açı nedeniyle Ay her dönüşünde Güneş'in tam önünden geçmez ve bu nadiren gerçekleşir. Bu yüzden, yılda sadece iki ila beş arasında Güneş tutulması gözlemlenir.
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