Hatay'da yer yarıldı: Deprem kaya bazalt taşı dinlemedi
6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu Hatay'ın Hassa ilçesindeki tarım arazileri, ormanlık alanlar ve yollarda oluşan yüzey kırıkları ile çökmeler afetin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Söğüt Mahallesi Muhtarı Mehmet Bulut, "Aslında burada etüt çalışması yapılmıştı. 8-10 metreden sonra komple kaya, bazalt taşı. Böyle olduğu halde neden bu kadar etkilendi anlam veremedik. Felaketin büyüklüğü bazalt taşını ya da kayayı dinlemedi" dedi.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, Hassa'ya bağlı Söğüt, Hacılar ve Tepebaşı mahallelerinde de can kayıplarına neden oldu.
Mahallelerde enkaz kaldırma çalışmaları sürerken tarım arazileri, ormanlık alanlar ve yollarda görülebilen yüzey kırıkları ve çökmeler, sarsıntıların büyüklüğünü gözler önüne seriyor.
Söğüt Mahallesi Muhtarı Mehmet Bulut, bölgedeki üzüm bağları ile ormanlarda yer yer 15 metre derinliğinde kırıklar gördüklerini, depremin yollara da zarar verdiğini söyledi.
Yüzey kırığının bulunduğu bölgelerde 1 ila 3 metre kot farkı oluştuğunu anlatan Bulut, şöyle konuştu:
"Arazilerimizin içerisinde bazı bölgelerde obruk gibi oyuklar oluştu. Tarlalarımızın yapısının bozulmasına neden oldu. İki mahallemizde (Söğüt ve Hacılar mahalleleri) can kaybımız ve yıkım çok oldu. Aslında burada etüt çalışması yapılmıştı."
Söğüt Mahallesi Muhtarı Mehmet Bulut, "8-10 metreden sonra komple kaya, bazalt taşı. Böyle olduğu halde neden bu kadar etkilendi anlam veremedik. Felaketin büyüklüğü bazalt taşını ya da kayayı dinlemedi." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İFTAR MENÜ FİKİRLERİ 2023 | Bugün ne pişirsem? Çorba, ana yemek, tatlı tarifleri! Kolay, pratik, ekonomik, hızlı yemek tarifleri...
- Buzağı destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Mart - Nisan buzağı destekleri yattı mı?
- Mart ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK Mart ayı enflasyon oranları açıklandı mı, belli oldu mu?
- Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı BAŞLADI mı? İŞKUR Adalet Bakanlığı BAŞVURU TARİHLERİ 2023! Kadro dağılımı, meslek grupları...
- Bayraktar TB3 nedir, teknik özellikleri neler? Milli ve özgün Bayraktar TB3 çıktı mı, ne zaman çıkacak? Bayraktar TB açılımı nedir?
- Gelinim Mutfakta 27 Mart puan durumu! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?
- Acil nakit arayanlar dikkat! Şimdi başvur 90 gün sonra öde kampanyası başladı: 50.000 TL’ye 36 ay vadeli kredi veriyor! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...
- 3D sınav sonuçları ne zaman AÇIKLANDI mı? A, B kitapçığı cevap anahtarı yayımlandı! Deneme Sınavı 4 (AYT-TYT) sonuç ekranı
- Zombi mantarı nedir, insana zarar verir mi? Oyun ve dizilere konu olan "Kordiseps militaris" İstanbul'da bulundu! Zarar ve faydaları neler?
- Bekçi alımı başvuru sonuç tarihi açıklandı mı, ne zaman? EGM ve PA Bekçi alımı başvuru sonuçları belli oldu mu 2023?
- KPSS 2023 sınavı ne zaman yapılacak? ÖABT GY GK KPSS öğretmenlik sınavı başvuru tarihi açıklandı mı?
- Yeni torba yasanın içeriği ve maddeleri! EYT 5000 gün torba yasada olacak mı? Staj ve çıraklık kapsam dahilinde mi?