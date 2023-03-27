Hatay’da yer yarıldı: Deprem kaya bazalt taşı dinlemedi

Yüzey kırığının bulunduğu bölgelerde 1 ila 3 metre kot farkı oluştuğunu anlatan Bulut, şöyle konuştu:

"Arazilerimizin içerisinde bazı bölgelerde obruk gibi oyuklar oluştu. Tarlalarımızın yapısının bozulmasına neden oldu. İki mahallemizde (Söğüt ve Hacılar mahalleleri) can kaybımız ve yıkım çok oldu. Aslında burada etüt çalışması yapılmıştı."