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Hatay'da yer yarıldı: Deprem kaya bazalt taşı dinlemedi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.03.2023 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023
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Hatay’da yer yarıldı: Deprem kaya bazalt taşı dinlemedi

6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu Hatay'ın Hassa ilçesindeki tarım arazileri, ormanlık alanlar ve yollarda oluşan yüzey kırıkları ile çökmeler afetin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Söğüt Mahallesi Muhtarı Mehmet Bulut, "Aslında burada etüt çalışması yapılmıştı. 8-10 metreden sonra komple kaya, bazalt taşı. Böyle olduğu halde neden bu kadar etkilendi anlam veremedik. Felaketin büyüklüğü bazalt taşını ya da kayayı dinlemedi" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, Hassa'ya bağlı Söğüt, Hacılar ve Tepebaşı mahallelerinde de can kayıplarına neden oldu.

Mahallelerde enkaz kaldırma çalışmaları sürerken tarım arazileri, ormanlık alanlar ve yollarda görülebilen yüzey kırıkları ve çökmeler, sarsıntıların büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

Söğüt Mahallesi Muhtarı Mehmet Bulut, bölgedeki üzüm bağları ile ormanlarda yer yer 15 metre derinliğinde kırıklar gördüklerini, depremin yollara da zarar verdiğini söyledi.

Yüzey kırığının bulunduğu bölgelerde 1 ila 3 metre kot farkı oluştuğunu anlatan Bulut, şöyle konuştu:

"Arazilerimizin içerisinde bazı bölgelerde obruk gibi oyuklar oluştu. Tarlalarımızın yapısının bozulmasına neden oldu. İki mahallemizde (Söğüt ve Hacılar mahalleleri) can kaybımız ve yıkım çok oldu. Aslında burada etüt çalışması yapılmıştı."

Söğüt Mahallesi Muhtarı Mehmet Bulut, "8-10 metreden sonra komple kaya, bazalt taşı. Böyle olduğu halde neden bu kadar etkilendi anlam veremedik. Felaketin büyüklüğü bazalt taşını ya da kayayı dinlemedi." ifadelerini kullandı.

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