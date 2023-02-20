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İşte Kahramanmaraş'taki büyük yıkım! A Haber havadan görüntüledi

A Haber
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Giriş: 20.02.2023 14:39
Depremlerin vurduğu kentte yüzlerce bina yıkık ve ağır hasarlı. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Selçuk Aydın depremde yıkıma uğrayan Kahramanmaraş'ı havadan görüntüledi. İşte o görüntüler...
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A Haber havadan görüntüledi
A Haber havadan görüntüledi
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