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Asrın felaketinde yıkılmıştı! 50’inci günde böyle görüntülendi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.03.2023 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023
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Asrın felaketinde yıkılmıştı! 50’inci günde böyle görüntülendi

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü saatler 04.17’yi gösterdiği sırada 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem meydana geldi. Asrın felaketinde 11 il yıkıma uğradı. Binlerce canımızı kaybettiğimiz depremin ardından 50'nci gününde şehir, drone ile görüntülendi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde meydana gelen 2 büyük deprem, 11 ilde büyük yıkım ve can kayıplarına neden oldu.

Binlerce kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma ve hasarlı binaların yıkım çalışmaları sürüyor.

Yıkım çalışmalarında görevlendirilen ekipler, iş makineleri ile depremlerde ağır hasar gören ve tehlike arz eden binaları kontrollü şekilde yıkarken, yıkım çalışmalarının olduğu bölgelerde ise polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alıyor.

Drone ile kayda alınan görüntülerde Kahramanmaraş'ın kent meydanında bir yandan yıkımların devam ettiği, bir yandan da hayatın devam ettiği görülüyor.

Depremin hemen ardından şehirden ayrılan vatandaşların şehre dönmesi ile bazı bulvarlarda trafik yoğunluğu da yaşanıyor.

Şehrin hareketliliği ve enkaz kaldırma işlemleri ise dron ile görüntülendi.

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