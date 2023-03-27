Asrın felaketinde yıkılmıştı! 50’inci günde böyle görüntülendi
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü saatler 04.17’yi gösterdiği sırada 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem meydana geldi. Asrın felaketinde 11 il yıkıma uğradı. Binlerce canımızı kaybettiğimiz depremin ardından 50'nci gününde şehir, drone ile görüntülendi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde meydana gelen 2 büyük deprem, 11 ilde büyük yıkım ve can kayıplarına neden oldu.
Binlerce kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma ve hasarlı binaların yıkım çalışmaları sürüyor.
Yıkım çalışmalarında görevlendirilen ekipler, iş makineleri ile depremlerde ağır hasar gören ve tehlike arz eden binaları kontrollü şekilde yıkarken, yıkım çalışmalarının olduğu bölgelerde ise polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alıyor.
Drone ile kayda alınan görüntülerde Kahramanmaraş'ın kent meydanında bir yandan yıkımların devam ettiği, bir yandan da hayatın devam ettiği görülüyor.
Depremin hemen ardından şehirden ayrılan vatandaşların şehre dönmesi ile bazı bulvarlarda trafik yoğunluğu da yaşanıyor.
Şehrin hareketliliği ve enkaz kaldırma işlemleri ise dron ile görüntülendi.
yıkım
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İFTAR MENÜ FİKİRLERİ 2023 | Bugün ne pişirsem? Çorba, ana yemek, tatlı tarifleri! Kolay, pratik, ekonomik, hızlı yemek tarifleri...
- Buzağı destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Mart - Nisan buzağı destekleri yattı mı?
- Mart ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK Mart ayı enflasyon oranları açıklandı mı, belli oldu mu?
- Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı BAŞLADI mı? İŞKUR Adalet Bakanlığı BAŞVURU TARİHLERİ 2023! Kadro dağılımı, meslek grupları...
- Bayraktar TB3 nedir, teknik özellikleri neler? Milli ve özgün Bayraktar TB3 çıktı mı, ne zaman çıkacak? Bayraktar TB açılımı nedir?
- Gelinim Mutfakta 27 Mart puan durumu! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?
- Acil nakit arayanlar dikkat! Şimdi başvur 90 gün sonra öde kampanyası başladı: 50.000 TL’ye 36 ay vadeli kredi veriyor! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...
- 3D sınav sonuçları ne zaman AÇIKLANDI mı? A, B kitapçığı cevap anahtarı yayımlandı! Deneme Sınavı 4 (AYT-TYT) sonuç ekranı
- Zombi mantarı nedir, insana zarar verir mi? Oyun ve dizilere konu olan "Kordiseps militaris" İstanbul'da bulundu! Zarar ve faydaları neler?
- Bekçi alımı başvuru sonuç tarihi açıklandı mı, ne zaman? EGM ve PA Bekçi alımı başvuru sonuçları belli oldu mu 2023?
- KPSS 2023 sınavı ne zaman yapılacak? ÖABT GY GK KPSS öğretmenlik sınavı başvuru tarihi açıklandı mı?
- Yeni torba yasanın içeriği ve maddeleri! EYT 5000 gün torba yasada olacak mı? Staj ve çıraklık kapsam dahilinde mi?