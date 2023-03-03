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Hatay’da 500 metrelik dev yarıklar! Büyük yıkım uzaydan işte böyle gözüküyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.03.2023 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023
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Hatay’da 500 metrelik dev yarıklar! Büyük yıkım uzaydan işte böyle gözüküyor

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 6 Şubat tarihinde 11 ilde yıkıma sebep oldu. Hatay’da depremin ardından Tepehan Köyünde 35 dönümlük zeytin bahçesinde dev yarıklar oluştu. 500 metre uzunluğunda oluşan yarıklar uzaydan gözüküyor. Uydudan çekilen görüntülerde depremin öncesi ve sonrası fotoğraflar asrın felaketinin büyüklüğünü adeta gözler önüne seriyor.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Hatay Altınözü İlçesi'ne bağlı Tepehan Köyünde 35 dönümlük zeytin bahçesini ortadan ikiye bölen dev yarık oluştu.

Yaklaşık 30 metre derinliğinde 500 metre uzunluğundaki yarık görenleri hayrete düşürüyor.

Deprem öncesi ve sonrasında kaydedilen uydu görüntüleri arazinin nasıl değişim geçirdiğini ortaya koyuyor.

Deprem sonrası köyde bulunan neredeyse tüm evler kullanılamaz hale geldi.

Vatandaşlar çevreye kurduğu çadırlarda yaşamaya devam ediyor.

Dron ile çekilen görüntülerde bahçenin ortadan ikiye ayrıldığı net bir şekilde ortaya çıkıyor.

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