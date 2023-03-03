Hatay’da 500 metrelik dev yarıklar! Büyük yıkım uzaydan işte böyle gözüküyor
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 6 Şubat tarihinde 11 ilde yıkıma sebep oldu. Hatay’da depremin ardından Tepehan Köyünde 35 dönümlük zeytin bahçesinde dev yarıklar oluştu. 500 metre uzunluğunda oluşan yarıklar uzaydan gözüküyor. Uydudan çekilen görüntülerde depremin öncesi ve sonrası fotoğraflar asrın felaketinin büyüklüğünü adeta gözler önüne seriyor.
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Hatay Altınözü İlçesi'ne bağlı Tepehan Köyünde 35 dönümlük zeytin bahçesini ortadan ikiye bölen dev yarık oluştu.
Yaklaşık 30 metre derinliğinde 500 metre uzunluğundaki yarık görenleri hayrete düşürüyor.
Deprem öncesi ve sonrasında kaydedilen uydu görüntüleri arazinin nasıl değişim geçirdiğini ortaya koyuyor.
Deprem sonrası köyde bulunan neredeyse tüm evler kullanılamaz hale geldi.
Vatandaşlar çevreye kurduğu çadırlarda yaşamaya devam ediyor.
Dron ile çekilen görüntülerde bahçenin ortadan ikiye ayrıldığı net bir şekilde ortaya çıkıyor.
Depremden önce tarlada duran zeytin ağaçları depremden sonra birçoğu oluşan yarığın içine girdi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Temmuz 2023 ZAMLI MAAŞ HESABI | Polis, öğretmen, hemşire, doktor, avukat… Maaşlar yüzde kaç artacak? 2 aylık enflasyon farkı ile yeni ücretler
- FİYATLAR BU GECE DEĞİŞİYOR! 3 Mart güncel akaryakıt fiyatları! Motorin ve benzine indirim gelecek mi? İstanbul, Ankara, İzmir...
- E-Devlet, SGK BAŞVURU EKRANI | 8 ADIMDA EYT’yi DEVREYE SOKUN! Yaşlılık/emeklilik aylığı... EYT'ye nasıl başvurulur?
- EYT Resmi Gazete'de yayımlandı mı? EYT ÇIKTI mı, bugün yürürlüğe girdi mi? 3 MART 2023 SON DURUM
- MEMUR ENFLASYON FARKI 3 MART | 2023 Temmuz memur maaş zammı ne kadar olacak? 2 aylık enflasyon farkı son dakika ne kadar oldu?
- Real Madrid Barcelona canlı maç izle! Real Madrid - Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda? El Clasico mücadelesi...
- Resmi Gazete yayımlandı mı, ne zaman yayınlanacak? 3 Mart Resmi Gazete saat kaçta yayımlanacak? İşte alınan kararlar...
- Kısmetse Olur 64.BÖLÜM İZLE! 2 Mart 2023 Kısmetse Olur yeni bölüm full HD izle! Yeni bölümde neler olacak?
- Bunu yapmak hastalık riskini artırıyor! Eğer o ilacı kullanıyorsanız demans olabilirsiniz! Direkt beyni etkiliyor
- EYT'linin promosyon miktarı netleşti! Tek tek açıklandı, 8.500 liraya kadar çıktı! Ödeme tablosu güncellendi! 5.250, 6.750, 7.500 TL 'ye kadar...
- İŞKUR açık iş ilanları listesi! KPSS'siz ve düşük KPSS ile 18.130 memur ve personel alımı başladı! Temizlik, güvenlik, sağlıkçı, zabıta...
- Mazot ve gübre desteği yattı mı, ödendi mi? İllere mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Ziraat Bankası ile sorgulama...