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Adıyaman’da depremin boyutu bir kez daha gözler önünde: Daha önce böyle bir şey görmedik | Devasa kayalar evleri yıktı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine bağlı İncirli köyünde, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde dağdan kopan dev kayalar evlerin üzerine düşerek hasara yol açtı. Köy sakinlerinden Mehmet Sait Koç, "Depremden çok, dağlardan gelen seslerden, kaya parçalarından korktuk. Evden çıktığımızda etrafımızdan araba büyüklüğünde kayalar geçiyordu" dedi.

Giriş Tarihi: 23.03.2023 14:45 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 14:46
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Adıyaman’da depremin boyutu bir kez daha gözler önünde: Daha önce böyle bir şey görmedik | Devasa kayalar evleri yıktı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki ilk deprem, İncirli'de de can kaybı ve hasara neden oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Adıyaman’da depremin boyutu bir kez daha gözler önünde: Daha önce böyle bir şey görmedik | Devasa kayalar evleri yıktı

Köyün, fay hattının geçtiği arazilerinde oluşan yarıklar ve dağdan kopan dev kayalar, depremin boyutunu gözler önüne seriyor.

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Adıyaman’da depremin boyutu bir kez daha gözler önünde: Daha önce böyle bir şey görmedik | Devasa kayalar evleri yıktı

39 haneli İncirli'de deprem nedeniyle 34 ev ya yıkıldı ya da ağır hasar aldı.

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Adıyaman’da depremin boyutu bir kez daha gözler önünde: Daha önce böyle bir şey görmedik | Devasa kayalar evleri yıktı

Yuvarlanan kayalar bazı evlerin çatılarını yıkarak içeri girdi, bazılarının ise duvarlarını yıkıp geçti.

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Adıyaman’da depremin boyutu bir kez daha gözler önünde: Daha önce böyle bir şey görmedik | Devasa kayalar evleri yıktı

Köyün sakinlerinden Mehmet Sait Koç, 6 Şubat'ta şiddetli sarsıntıyla uyandığını söyledi.