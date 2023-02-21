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Hatay'daki yıkım havadan böyle görüntülendi

A Haber
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Giriş: 21.02.2023 14:28
2 büyük depremde Asi Nehri üzerindeki köprüler büyük hasar gördü. Hatay'daki yıkım A Haber drone kamerası ile havadan görüntülendi. Detayları A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.
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