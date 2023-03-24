Asrın felaketinde yıkıldı! Amanos’un zirvesindeki Şalen Kalesi böyle görüntülendi

Amanos dağlarının yüksek kesimlerinde İskenderun ve Kırıkhan ilçeleri arasında yer alan kalenin, tarihi ipek yolu güzergahında bulunduğu belirtildi. Bizans ve Haçlılar tarafından kullanıldığı bilinen Helenistik devirden itibaren var olduğu kaynaklardan öğrenilen kalenin günümüze kadar ulaşan kalıntılarının bir kısmı da depremlerde büyük zarar gördü. Kalenin sağlam kalan burçlarında dikilen bayrak direğinin olduğu duvarlar da dahil olmak üzere birçok kalıntı yıkıldı. Kaledibi Mahallesi'nin tam ortasından geçen fay hattının üzerinde olan kale tarihten günümüze stratejik bir konumda yer alıyor.