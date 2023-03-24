Asrın felaketinde yıkıldı! Amanos'un zirvesindeki Şalen Kalesi böyle görüntülendi
Kahramanmaraş’ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. Asrın felaketinde en çok etkilenen illerden olan Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Kaledibi Mahallesi'nde Amanoslar'ın zirvesinde bulunan tarihi Şalen Kalesi, büyük zarar görürken, burçlardaki bayrak direği de yıkıldı.
Türkiye'yi derinden yaralayan, 50 binden fazla ölüme, on binlerce binanın yıkılmasına sebep olan Kahramanmaraş depremleri tarihi yerlere de büyük zarar verdi. Depremin en çok etkilediği Hatay'da il ve ilçe merkezlerinin yanı sıra Amanos dağlarında zarar gören yerlerden biri de tarihi Şalen Kalesi oldu.
Amanos dağlarının yüksek kesimlerinde İskenderun ve Kırıkhan ilçeleri arasında yer alan kalenin, tarihi ipek yolu güzergahında bulunduğu belirtildi. Bizans ve Haçlılar tarafından kullanıldığı bilinen Helenistik devirden itibaren var olduğu kaynaklardan öğrenilen kalenin günümüze kadar ulaşan kalıntılarının bir kısmı da depremlerde büyük zarar gördü. Kalenin sağlam kalan burçlarında dikilen bayrak direğinin olduğu duvarlar da dahil olmak üzere birçok kalıntı yıkıldı. Kaledibi Mahallesi'nin tam ortasından geçen fay hattının üzerinde olan kale tarihten günümüze stratejik bir konumda yer alıyor.
Kaledibi Mahallesi Muhtarı Bestami Demirci, Şalen Kalesi'nin 6 Şubat depremlerinde zarar gördüğünü belirterek, restore edilmesini istedi.
Mahalle sakinlerinden Mehmet Sezik ise daha önceki ufak depremlerde kalenin zarar gördüğünü ancak 6 Şubat'taki depremde kalenin tamamen çöktüğünü söyledi.
Yöre halkından İlhan Bebek ise 6 Şubat'ta yaşanan depremde kalenin büyük zarar gördüğünü ve burçlardaki Türk bayrağının da dalgalanmadığını belirterek, en kısa sürede kalenin üzerine bayrağın dikilmesini istediklerini kaydetti.
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