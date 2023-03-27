Geçmişten bugüne İstanbul’da hava kirliliği! Kömürden nefes alınmıyordu

Havayı kirleten etkenleri azaltmak oldukça önemliydi ama bir yandan da havayı temizleyen ağaçlara ihtiyaç var. Ne kadar fazla ağaç o kadar temiz hava. Açılan millet bahçeleri de İstanbullulara hem yeşil alan oluşturdu hem de nefes oldu.