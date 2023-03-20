Asrın felaketinin boyutu bir kez daha gözler önünde: Tarlalarımızın yerleri değişti

Mazı, şöyle konuştu:

"Deprem anı çok kötüydü, anlatması çok güç. Deprem anında hepimiz donduk kaldık, yavaşladığı an içeriden çıktık. Sonra ise zaten evlerimiz yıkıldı, her taraf patladı. Acilen yoldaki ve tepedeki kayalar için gereken önlemlerin alınmasını istiyoruz. Fay hattının geçmesi nedeniyle tarlalarımızın en az 2-3 metre yerleri değişti. Örneğin amcamın buğday tarlası, bizim sınırlar içerisine kaymış. Acilen önlem alınması lazım, bu yol en az 15 köyü birbirine bağlıyor ve tek ulaşım bu yol üzerinden sağlanıyor."