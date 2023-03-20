20 Mart 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Asrın felaketinin boyutu bir kez daha gözler önünde: Tarlalarımızın yerleri değişti

Asrın felaketinin boyutu bir kez daha gözler önünde: Tarlalarımızın yerleri değişti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.03.2023 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023
ABONE OL
Asrın felaketinin boyutu bir kez daha gözler önünde: Tarlalarımızın yerleri değişti

Türkiye 6 Şubat günü saatler 04.17’yi gösterdiği sırada asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde yıkıma sebep oldu. Yaşanan dehşetin ardından topraktaki yüzey kaymaları ve dağdan kopan kayalıklar, kentin kuzey ve güneyini birleştiren bağlantı yolunda ulaşımı olumsuz etkiliyor. Tevekkeli Mahallesi sakinlerinden Mehmet Mazı, "Fay hattının geçmesi nedeniyle bütün tarlalarımızın en az 2-3 metre yerleri değişti." dedi.

Büyüklükleri 7,7 ve 7,6 olan Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerden en fazla etkilenen yerleşim birimleri arasında yer alan Kahramanmaraş'ta, Dulkadiroğlu ve Türkoğlu ilçelerinin kırsal mahallelerini birleştiren Kapıçam-Kılılı bağlantı yolunda hasar oluştu.

Deprem nedeniyle dağdan kaya parçaları yuvarlandı, yollarda kaymalar yaşandı ve bazı tarlalarda yer değişikliği oluştu.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, belediye ekiplerinin çalışmalarıyla yolun ulaşıma açıldığını belirterek, yamaçta kalan kayalar için kalıcı önlem alınmasını istedi.

Tevekkeli Mahallesi sakinlerinden Mehmet Mazı, deprem anında ailesiyle çok büyük korku yaşadıklarını söyledi.

Deprem nedeniyle tarlalarının yer değiştirdiğini, yollarda ise çatlaklar ve kaymalar meydana geldiğini belirten Mazı, özellikle dağdan kopan ancak bir yerlere takılı kalan kayaların güvenli bir alana çekilmesi gerektiğini vurguladı.

Mazı, şöyle konuştu:

"Deprem anı çok kötüydü, anlatması çok güç. Deprem anında hepimiz donduk kaldık, yavaşladığı an içeriden çıktık. Sonra ise zaten evlerimiz yıkıldı, her taraf patladı. Acilen yoldaki ve tepedeki kayalar için gereken önlemlerin alınmasını istiyoruz. Fay hattının geçmesi nedeniyle tarlalarımızın en az 2-3 metre yerleri değişti. Örneğin amcamın buğday tarlası, bizim sınırlar içerisine kaymış. Acilen önlem alınması lazım, bu yol en az 15 köyü birbirine bağlıyor ve tek ulaşım bu yol üzerinden sağlanıyor."

Mahmut Taş da deprem anında Londra'da olduğunu, deprem haberini alır almaz köyüne geldiğini ve gördüğü manzara karşısında büyük bir şok yaşadığını söyledi.

İnsanların zorda kaldığını, evlerin yıkıldığını, tarlarda göçükler ve kaymalar olduğunu anlatan Taş, "Sağ olsun herkes yardım etti ama şu anda geldim buradaki kayaları gördüm, tehlike saçıyor." dedi.

Taş, "Tarlalarımız hep yer değiştirmiş, bazı tarlalarda yaklaşık 2 metre çökükler oluşmuş. Buradan insanlar geçiyor. Devletimizden destek bekliyoruz." diye konuştu.

Dev yarıklar uzaydan görüntülendi! DEV YARIKLAR UZAYDAN GÖRÜNTÜLENDİ!
İşte asrın felaketinin yarattığı büyük yıkım! İŞTE ASRIN FELAKETİNİN YARATTIĞI BÜYÜK YIKIM!
Hatay’daki yıkım Antakya Kalesi’nden görüntülendi HATAY'DAKİ YIKIM ANTAKYA KALESİ'NDEN GÖRÜNTÜLENDİ
Yabancı uzmanlar felaketin boyutunu duyurdu! YABANCI UZMANLAR FELAKETİN BOYUTUNU DUYURDU!
Depremin vurduğu ev ikiye bölündü! DEPREMİN VURDUĞU EV İKİYE BÖLÜNDÜ!
İkiye böldüğü ağacı 10 metre uzağa taşıdı İKİYE BÖLDÜĞÜ AĞACI 10 METRE UZAĞA TAŞIDI
Dev yarıklar! Zeytin bahçesi ikiye bölündü DEV YARIKLAR! ZEYTİN BAHÇESİ İKİYE BÖLÜNDÜ
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA