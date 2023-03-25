Depremin boyutu bir kez daha gözler önünde! O mahalle 5 metre yükseldi

"MAHALLE DÜZ BİR OVAYDI ŞU ANDA ENGEBELİ BİR OVAYA DÖNÜŞTÜ"

Fay hattının geçtiği tarlalarda deprem sonrası yükselmeler meydana geldiğini dile getiren Büyükşan şöyle devam etti:

"Burası dümdüz bir ovaydı, bulunduğumuz tarla asfalttan daha alçaktaydı, depremden sonra yaklaşık 3 metre yükselerek yolun üstüne çıkmış. Mahalle düz bir ovaydı şu anda engebeli bir ovaya dönüştü. Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadık, böyle bir durumu da duymadık. Artçı depremlerin bazılarının merkezi bizim mahalleydi. O zamanlarda yerin altından sesler geliyordu. O an anlatılmaz ancak yaşanır ama Allah kimseye yaşatmasın."