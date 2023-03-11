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Dev yarıklar ağaçları yuttu! Asrın felaketinin boyutu böyle görüntülendi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.03.2023 Güncelleme Tarihi: 11.03.2023
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Dev yarıklar ağaçları yuttu! Asrın felaketinin boyutu böyle görüntülendi

Türkiye 6 Şubat tarihinde asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay’ın Defne ve Samandağ ilçelerindeki dev fay yarıkları ve çukurları havadan görüntülendi. Oluşan dev çukurlar zeytin ağaçlarını yutarken mahalle sakini Mehmet Kertlez, "İlk gün korkumdan gelemedim, çukurları görünce aklım gitti" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle en büyük yıkım Hatay'da yaşandı.

Kentte binlerce yapının yanı sıra tarım alanları da oluşan yarıklar nedeniyle zarar gördü.

Samandağ ilçesi Çubukçu Mahallesi'nde devasa fay yarıkları oluştu.

Metrelerce derinliğe ulaşan yarıklar zeytin ağaçlarına zarar verdi.

Yaklaşık 3 metre derinliğinde 2 metre derinliğinde yarık 80 yaşındaki bir zeytin ağacını kökünden ikiye ayırdı.

İkiye bölünen zeytin ağacının diğer yarısı birbirinden yaklaşık 15 metre ayrıldığı görüldü.

Yarıkların genişliğinin bazı noktalarda 6 metreyi bulduğu ve dev çukurların oluştuğu gözlemlendi.

Defne ilçesi Çökek Mahallesi'nde oluşan dev çukurun zeytin ağaçlarını yuttuğu görüldü.

Bölgedeki yarık ve çukurlar havadan da görüntülendi.

"KORKUDAN GELEMEDİM, AKLIM GİTTİ"

Mahalle sakinlerinden Mehmet Kertlez, sarsıntıyla birlikte kendilerini biranda dışarı attıklarını hatırlattı.

Depremin ardından ertesi gün bu yarıkların oluştuğu bölgeye geldiklerini anlatan Kertlez, "Arkadaşımın arsasının patladığını duyduk. Geldim korkumdan geri kaçıp gittim eve. Tek başıma korktum. Sonra geldiğimizde manzara anlatılacak gibi bir değildi." dedi.

Mehmet Kertlez, "80 yaşında var bu zeytin ağacı, yarık bunu ayırmış gitmiş. Ayrılan zeytin ağacının birbirine uzaklığı 10 metrenin üzerinde. Yukarılarda daha fazla derinlikte çukurlar var. İlk gün gelemedim. Yukarıya çıktım oradaki durumu görünce aklım gitti. Orada yaklaşık 10 metre yarık, 10 metre derinlik var" diye konuştu.

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