Dev yarıklar ağaçları yuttu! Asrın felaketinin boyutu böyle görüntülendi

Mehmet Kertlez, "80 yaşında var bu zeytin ağacı, yarık bunu ayırmış gitmiş. Ayrılan zeytin ağacının birbirine uzaklığı 10 metrenin üzerinde. Yukarılarda daha fazla derinlikte çukurlar var. İlk gün gelemedim. Yukarıya çıktım oradaki durumu görünce aklım gitti. Orada yaklaşık 10 metre yarık, 10 metre derinlik var" diye konuştu.

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