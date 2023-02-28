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Deprem sonrası drone ile görüntülendi! Hatay İskenderun sahil bandında yarıklar oluştu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.02.2023 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023
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Deprem sonrası drone ile görüntülendi! Hatay İskenderun sahil bandında yarıklar oluştu

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler büyük yıkıma yol açtı. Hatay’ın İskenderun ilçesinde sahil bandındaki kaldırım ve yeşil alanlarda yarıklar oluştu. Hasar alan bölge drone ile havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği İskenderun'da tek zarar yapılarda oluşmadı.

Depremin etkisiyle İskenderun sahil şeridinde de zeminde hasarlar oluştu.

Sahil bandında bulunan yürüyüş yolunda deprem nedeniyle yarıklar oluştuğu görüldü.

Aynı bölgedeki toprak alanda oluşan yarıklar ve çökmeler drone ile havadan görüntülendi.

Toprakta oluşan yarıklardan çıkan su ve sitrik killer de dikkatlerden kaçmadı.

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