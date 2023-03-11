Diyarbakır’da deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Zemin beşik gibi sallandı
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık depremler 11 ilde yıkıma sebep oldu. Asrın felaketinden etkilenen illerden olan Diyarabakır’da beşik gibi sallanan yerin ürperten görüntüleri ortaya çıktı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Diyarbakır'da 7 bina çöktü.
Yıkıcı deprem sonrası cep telefonu mağazasında ve avize satış mağazasında, 60 saniye boyunca yerin beşik gibi sallandığı tüyler ürperten görüntüler ortaya çıktı.
Korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Öte yandan, Diyarbakır'da yıkılan 7 apartmandan 6'sında toplam 417 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.
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