Yeni deprem tehlikesi var mı? Sıvılaşma tespit edildi! Metrelerce oluşan yarıkları uzmanlar inceledi...

SIVILAŞMA YENİ DEPREM OLUŞUMUNU TETİKLER Mİ?

Burada sıvılaşma olmasının sebebi zeminin baraj gölü tabanı yani yeni güncel çökeller olması. Güncel çökeller olmasından dolayı bu küçüklükteki bir depremde ortaya sıvılaşma çıktı. Yoksa başka durumlarda böyle bir sıvılaşma çıkması beklenmez. Halkın kırık diye adlandırdıkları da kırık değil sadece sıvılaşmanın olduğu hattı gösteriyor. Burada halk için korkulacak bir durum yok. Bu sıvılaşmanın yeni deprem oluşturması gibi bir şey söz konusu değil. Çünkü sıvılaşma deprem sonucu olan bir olgudur, yani depreme bağlı oluşmuş bir durum ancak deprem oluşmasıyla hiç alakası olmayan bir durum. Fay hattı sıvılaştı gibi haberler okumuştuk, öyle bir şeyin terim olarak karşılığı bile yok.