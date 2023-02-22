Yeni deprem tehlikesi var mı? Sıvılaşma tespit edildi! Metrelerce oluşan yarıkları uzmanlar inceledi...
Elazığ'da 17 Şubat günü saat 18.34’te merkez üssü Yolüstü köyünde 4.6 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından bölgedeki köylerde metrelerce uzunlukta yarıklar oluşurken bölge halkı yeni bir depremin olabileceği yönünde endişeye kapıldı. Deprem uzmanları bölgedeki sıvılaşmaya dikkat çekerek yeni deprem ihtimalini değerlendirdi. İşte detaylar...
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.
7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.
Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı.
Diğer yandan Elazığ'da 17 Şubat günü saat 18.34'te merkez üssü Yolüstü köyünde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre altında meydana gelen depremin ardından köyde metrelerce uzunluğunda yarık oluştuğu görüldü.
Köy sakinleri tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerin ardından Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kanık, Elazığ Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Burhan Daş ve Elazığ Belediyesi Jeoloji Mühendisi Özkan Sarısu, yarığın olduğu alanda incelemeler yaptı.
İncelemeler sonucunda yarığın fay kırığı olmadığı, zeminin Keban Baraj Gölü üzerinde olması nedeniyle sıvılaşma ile oluştuğu tespit edildi.
'LİTERATÜRDE ÇOK AZ ÖRNEKLERİ VARDIR'
Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kanık, şunları söyledi:
"17 Şubat'ta deprem sonucunda ortaya çıkan jeolojik yapıları incelemek için buraya geldik. Buradaki yerel halkı paniğe sevk eden kırık ya da fay kırığı dedikleri yeri incelemeye geldik. Ancak buradaki durumun çok tipik bir sıvılaşma örneği olduğunu gördük. Dolayısıyla bu ortaya kırık gibi çıkmış olan yapı da sıvılaşma sonucu oluşmuş bir yapı. Çünkü biz 4.6 büyüklüğündeki depremlerde aslında ne yüzey kırığı ne de sıvılaşma görürüz. Literatürde çok az örnekleri vardır."
SIVILAŞMA YENİ DEPREM OLUŞUMUNU TETİKLER Mİ?
Burada sıvılaşma olmasının sebebi zeminin baraj gölü tabanı yani yeni güncel çökeller olması. Güncel çökeller olmasından dolayı bu küçüklükteki bir depremde ortaya sıvılaşma çıktı. Yoksa başka durumlarda böyle bir sıvılaşma çıkması beklenmez. Halkın kırık diye adlandırdıkları da kırık değil sadece sıvılaşmanın olduğu hattı gösteriyor. Burada halk için korkulacak bir durum yok. Bu sıvılaşmanın yeni deprem oluşturması gibi bir şey söz konusu değil. Çünkü sıvılaşma deprem sonucu olan bir olgudur, yani depreme bağlı oluşmuş bir durum ancak deprem oluşmasıyla hiç alakası olmayan bir durum. Fay hattı sıvılaştı gibi haberler okumuştuk, öyle bir şeyin terim olarak karşılığı bile yok.
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