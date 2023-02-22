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4,7 metre yer değiştirdi! Yolda yarıklar oluştu ağaçlar kökünden söküldü: Depremin şiddetini gözler önüne serdi

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesindeki Aşağı İçme Mahallesi'nde yarıklar oluşan asfalt yol metrelerce kabardı, ağaçlar kökünden söküldü. İTÜ'nün ön raporuna göre, her iki deprem sonrasında 4,7 metre ile en büyük yatay yer değiştirmenin tespit edildiği Ekinözü'nde çekilen fotoğraf ve görüntüler, depremin şiddetini gözler önüne seriyor.

Giriş Tarihi: 22.02.2023 12:10 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023 12:10
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4,7 metre yer değiştirdi! Yolda yarıklar oluştu ağaçlar kökünden söküldü: Depremin şiddetini gözler önüne serdi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden Ekinözü ilçesi de etkilendi.

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4,7 metre yer değiştirdi! Yolda yarıklar oluştu ağaçlar kökünden söküldü: Depremin şiddetini gözler önüne serdi

Depremin hemen ardından Ekinözü ilçesinde yıkılan 12 binanın enkazından 11 vatandaş sağ kurtarıldı. İlçede depremde 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

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4,7 metre yer değiştirdi! Yolda yarıklar oluştu ağaçlar kökünden söküldü: Depremin şiddetini gözler önüne serdi

Depremler, ilçeye bağlı bazı mahallelerde de hasara neden oldu. İlçe merkezine yakın konumdaki Aşağı İçme Mahallesi'nde bulunan iş yerleri ve bazı oteller ile hamam çöktü.

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4,7 metre yer değiştirdi! Yolda yarıklar oluştu ağaçlar kökünden söküldü: Depremin şiddetini gözler önüne serdi

Bazı evlerin yıkıldığı mahallede fay kırığı nedeniyle dağdan kopan büyük kaya parçaları yola düştü.

Asfaltın parçalandığı bölgenin Kırkgöz mevkisinde ise dere kenarında asfalt yol metrelerce kabardı.

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4,7 metre yer değiştirdi! Yolda yarıklar oluştu ağaçlar kökünden söküldü: Depremin şiddetini gözler önüne serdi

Dere yatağının da deprem nedeniyle kabardığı bölgede ağaçlar kökünden yükseldi. Etraftaki iş yeri ve elektrik trafosu yıkıldı.