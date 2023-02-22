4,7 metre yer değiştirdi! Yolda yarıklar oluştu ağaçlar kökünden söküldü: Depremin şiddetini gözler önüne serdi

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesindeki Aşağı İçme Mahallesi'nde yarıklar oluşan asfalt yol metrelerce kabardı, ağaçlar kökünden söküldü. İTÜ'nün ön raporuna göre, her iki deprem sonrasında 4,7 metre ile en büyük yatay yer değiştirmenin tespit edildiği Ekinözü'nde çekilen fotoğraf ve görüntüler, depremin şiddetini gözler önüne seriyor.

Giriş Tarihi: 22.02.2023 12:10 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023 12:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL