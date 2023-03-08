Malatya'da ürküten görüntü! Bin 400 metre rakımda dev yarıklar
6 Şubat tarihinde meydanda gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. Asrın felaketinde Malatya’da bin 400 rakımlı dağda oluşan dev yarıklar görenleri ürküttü.
Türkiye 6 Şubat günü saat 04.17'de asrın felaketiyle sarsıldı.
Yaşanan felakette 45 bini aşkın vatandaşımız hayatını kaybetti.
İlçenin birçok farklı noktasında benzer görüntülerin bulunduğunu ifade eden bölge sakinlerinden Zafer Cahit Leventoğlu, "Akçadağ ilçe merkezinde 15 gün önce buraları cep telefonu ile çekmiştim, kar kalkınca depremin ne kadar şiddetli olduğunu gördük." dedi.
Leventoğlu, "Levent Mahalle yolu dağlardan kopan kayalar nedeniyle ulaşıma kapanmıştı. Bölge halkına yardımlar helikopterlerle yapıldı. Allah milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın" diye konuştu.
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