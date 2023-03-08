08 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Malatya'da ürküten görüntü! Bin 400 metre rakımda dev yarıklar

Malatya'da ürküten görüntü! Bin 400 metre rakımda dev yarıklar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.03.2023 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023
ABONE OL
Malatya’da ürküten görüntü! Bin 400 metre rakımda dev yarıklar

6 Şubat tarihinde meydanda gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. Asrın felaketinde Malatya’da bin 400 rakımlı dağda oluşan dev yarıklar görenleri ürküttü.

Türkiye 6 Şubat günü saat 04.17'de asrın felaketiyle sarsıldı.

Yaşanan felakette 45 bini aşkın vatandaşımız hayatını kaybetti.

Kahramanmaraşlı depremlerde etkilenen 11 ilden bir olan Malatya'da birçok dağ yerinden oynarken, Akçadağ ilçesi Aliçeri - Resuluşağı mahallelerinin bulunduğu bölgedeki bin 400 rakımlı dağlarda metrelerce yarıklar oluştu.

İlçenin birçok farklı noktasında benzer görüntülerin bulunduğunu ifade eden bölge sakinlerinden Zafer Cahit Leventoğlu, "Akçadağ ilçe merkezinde 15 gün önce buraları cep telefonu ile çekmiştim, kar kalkınca depremin ne kadar şiddetli olduğunu gördük." dedi.

Leventoğlu, "Levent Mahalle yolu dağlardan kopan kayalar nedeniyle ulaşıma kapanmıştı. Bölge halkına yardımlar helikopterlerle yapıldı. Allah milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın" diye konuştu.

Dev yarıklar uzaydan görüntülendi! DEV YARIKLAR UZAYDAN GÖRÜNTÜLENDİ!
O ilde dev yarıklar! O İLDE DEV YARIKLAR!
İşte fay hattının başlangıç noktası! İŞTE FAY HATTININ BAŞLANGIÇ NOKTASI!
İskenderun yürüyüş yolunda korkutan görüntü! İSKENDERUN YÜRÜYÜŞ YOLUNDA KORKUTAN GÖRÜNTÜ!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA