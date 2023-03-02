Malatya’da dev yarıklar! Felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi
6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık depremler 11 ilde yıkıma neden oldu. Malatya’nın Darende ve Akçadağ ilçelerinde yaşanan depremler ve artçı sarsıtılarda ortaya çıkan yarıklar, felaketin boyutunu gözler önüne serdi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, binlerce bina yıkıldı ve ağır hasar aldı.
Depremin ardından fay hattının geçtiği bölgelerde ortaya çıkan fay kırıkları, felaketin boyutunu ortaya koydu.
Malatya'nın Darende ilçesinde Sayfiye Mahallesi sınırlarındaki Heyik Dağı'nın Kalaycık mevkisinde, deprem sonrası ortaya çıkan yarıklar görüntülendi.
Akçadağ ilçesinde ise Sultansuyu Barajı setinde dev yarıklar oluştu.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Taşerona kadro ne zaman çıkacak 2023? 90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya geçecek? 2 Mart son durum!
- İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL 2023? İşsizlik maaşı nasıl alınır, şartları neler? İŞKUR BAŞVURU EKRANI! En düşük, en yüksek maaş hesaplama
- Prefabrik 3+1, 2+1 ev FİYATLARI 2023 | Metrekaresine göre hesaplama... 80 m2, 90 m2, 110 m2...
- Berat Kandili ne zaman, hangi gün 2023? Berat Kandili'ne kaç gün kaldı? Diyanet Dini Günler Takvimi
- Hangi illerde sınavlar iptal edildi? YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1, MSÜ sınavları o illerde ertelendi mi? ÖSYM SON DAKİKA
- Eğer sabahları bunu yaşıyorsanız doktora gidin! Akciğer kanserinin ilk belirtisi uyandığınızda ortaya çıkıyor! Uzmanlar açıkladı
- Maaşı 5.500 TL ve üstü olanlar hemen bunu yapsın! SSK Bağ-Kur emeklisine bir kereye mahsus ödenecek! En az 1.000 TL artışla...
- ASELSAN İŞ BAŞVURU EKRANI | 6 branşta KPSS şartsız tecrübeli/tecrübesiz personel alınacak! Başvuru şartları neler? Yazılım, Isıl Tasarım, Proje mühendisi...
- MSÜ 2023 Geç Başvuru EKRANI | Son 4 gün! Sınav ücreti ne kadar, kaç TL? Şartları neler? Başvurular nereden, nasıl yapılır?
- EYT Emeklilik Başvurusu E-DEVLET | Başladı mı, ne zaman? "Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesi" nasıl alınır? A'dan Z'ye BAŞVURU ADIMLARI
- Ramazan Bayramı kaç gün tatil? Ne zaman başlayıp ne zaman bitecek? Kadir Gecesi ne zaman? 2023 Ramazan ayının başlangıcı hangi gün?
- Kuruluş Osman komutan Nayman öldü mü? Kuruluş Osman Moğol Nayman komutan kimdir?