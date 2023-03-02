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Malatya’da dev yarıklar! Felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.03.2023
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Malatya’da dev yarıklar! Felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık depremler 11 ilde yıkıma neden oldu. Malatya’nın Darende ve  Akçadağ ilçelerinde yaşanan depremler ve artçı sarsıtılarda ortaya  çıkan yarıklar, felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, binlerce bina yıkıldı ve ağır hasar aldı.

Depremin ardından fay hattının geçtiği bölgelerde ortaya çıkan fay kırıkları, felaketin boyutunu ortaya koydu.

Malatya'nın Darende ilçesinde Sayfiye Mahallesi sınırlarındaki Heyik Dağı'nın Kalaycık mevkisinde, deprem sonrası ortaya çıkan yarıklar görüntülendi.

Akçadağ ilçesinde ise Sultansuyu Barajı setinde dev yarıklar oluştu.

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