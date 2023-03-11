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Kuruluşunun 3. yılında Kalyon Kültür'den Kuytu sergisi: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e kadın zarafeti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.03.2023 Güncelleme Tarihi: 11.03.2023
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Kuruluşunun 3. yılında Kalyon Kültür’den Kuytu sergisi: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e kadın zarafeti

Kalyon Vakfı'nın "Geçmişe Vefa, Geleceğe Değer" misyonu kapsamında hayata geçirilen "Kalyon Kültür",  kuruluşunun 3'üncü yılını "Kuytu" adlı bir sergi ile kutluyor. Kalyon Holding Sosyal ve Kültürel İşler Komitesi Başkanı Reyhan Kalyoncu'nun ev sahipliğinde açılan sergi "Kadın Zarafetinin Tarihi Yolculuğunu" sanatseverlerle buluşturuyor.

Kalyon holding, iş dünyasındaki başarılarının yanı sıra kurduğu vakıfla topluma el uzatıyor, medeniyetimize katkı sunuyor.

Kalyon Vakfı bünyesindeki Kalyon Kültür "Geçmişe vefa, geleceğe değer" misyonu ile 6 Mart 2020'de kuruldu.

Kalyon Kültür, kuruluşunun 3'üncü yılını "Kuytu" sergisi ile kutluyor.

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan ve Türk kadının zarafetini tarihi objelerle günümüze taşıyan "Kuytu" sergisi Kalyon Holding Sosyal ve Kültürel İşler Komitesi Başkanı Reyhan Kalyoncu'nun ev sahipliğinde açıldı.

Kuytu sergisi, Kalyon Kültür'ün kurulduğu İstanbul Nişantaşı'ndaki tarihi taş konakta sanatseverlerle buluştu.

Taş konak Sultan 2. Abdülhamid'in emriyle inşa edildi, 1889 yılının son aylarında devlet adamı Mehmet Raif Paşa'ya tahsis edildi.

Tarihi yapının restorastonu ise Kalyon Vakfı tarafından yapıldı.

Kalyon Holding Sosyal ve KÜltürel İşler Komitesi Başkanı Reyhan Kalyoncu, eşi Cemal Kalyoncu'ya ve çocuklarına kültür mirasımızın yaşatılmasına sundukları katkılar nedeni ile teşekkür etti.

İş insanı ve koleksiyoner Yusuf İyilik'in kişisel koleksiyonundan geniş bir seçkiyle oluşturulan "Kuytu" sergisinde kadınların sosyal hayatını yansıtan etnografik eserler ve objeler yer alıyor.

30 Haziran'a kadar açık olacak "Kuytu" sergisi Nişantaşı'ndaki taş konakta pazartesi günü hariç haftanın her günü 11-19 saatleri arasında ücretsiz olarak gezilebilir.

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