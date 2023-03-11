Kuruluşunun 3. yılında Kalyon Kültür’den Kuytu sergisi: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e kadın zarafeti

Kalyon Holding Sosyal ve KÜltürel İşler Komitesi Başkanı Reyhan Kalyoncu, eşi Cemal Kalyoncu'ya ve çocuklarına kültür mirasımızın yaşatılmasına sundukları katkılar nedeni ile teşekkür etti.

İş insanı ve koleksiyoner Yusuf İyilik'in kişisel koleksiyonundan geniş bir seçkiyle oluşturulan "Kuytu" sergisinde kadınların sosyal hayatını yansıtan etnografik eserler ve objeler yer alıyor.