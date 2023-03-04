Deprem bölgesiyle ilgili önemli çalışma! Bilim insanları inceledi: En önemli bulgu...

"FAYDAN UZAKLAŞTIKÇA DEFORMASYON MİKTARLARININ AZALDIĞINI GÖZLEMLEDİK"

Prof. Dr. İbrahim Tiryakioğlu, deprem bölgesindeki deformasyonların farklı çalışmalarda hep bir hat boyunca gösterildiğini ancak GPS ölçümlerinde bunların farklı alanlar üzerinde de gözlemlendiğini söyledi.

Ölçümlerin fay üzerinde ve farklı noktalarda yapıldığına değinen Tiryakioğlu, şöyle konuştu:

"Depremin etki alanının sadece binalarla tahribat olarak değil, yer kabuğundaki değişimleriyle de inceleyebiliyoruz. İlk izlenim olarak da 4,5 metreye kadar olan atımlar, Türkiye'deki sabit GPS istasyonlarında hesaplanmıştı. Bizim bölgede yaptığımız çalışmalarda ise kendi noktalarımızda Kahramanmaraş'ta 3,5 metrelik atımları hesapladık. Bunlar sol yana atımlı faylar olduğu için karşı noktalarda benzer deformasyonları gördük. Bununla beraber faydan uzaklaştıkça deformasyon miktarlarının azaldığını gözlemledik. Adana'ya doğru geldiğimizde bunlar 5 santimetre gibi minimal seviyede geldi. Hatay tarafında yine 1,5 ila 2 metre arasında yüzeylerde bozulmalar vardı. Buradaki en önemli bulgulardan bir tanesi, farklı noktalarda bu yüzey bozulmalarını aynı şekilde izleyebildik. Aslında bölgede homojen bir deformasyon yok. Fayın farklı noktalarında farklı boyutlarda tahribat var."