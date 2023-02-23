Prof. Dr. Hasan Sözbilir’den Hatay’da meydana gelen 6.4’lük depreme ilişkin açıklama! Antakya fayının tümü kırıldı mı?

Hataylı olan, kendi evleri de ağır hasar gören ve bazı uzak akrabaları göçük altında kalan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Hatay'da önceki gün meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem ve artçıları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Sözbilir, "6.4 büyüklüğündeki Antakya- Defne merkezli depremden sonra Antakya fayının kırılmış olabileceğini düşünmüştük. Bunun üzerine dün AFAD ve Sahil Güvenlik tarafından sağlanan olanaklarla Antakya'ya geldik.