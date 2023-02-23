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Haberler Galeri Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Hatay'da meydana gelen 6.4'lük depreme ilişkin açıklama! Antakya fayının tümü kırıldı mı?

Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Hatay'da meydana gelen 6.4'lük depreme ilişkin açıklama! Antakya fayının tümü kırıldı mı?

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremlerle sarsıldı. Toplamda 10 ili etkileyen depremler büyük yıkıma yol açarken, 42 binden fazla insan hayatını kaybetti. Depremin en fazla etkilediği iller arasında yer alan Hatay'da incelemelerde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, önemli açıklamalarda bulundu. Hatay'da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremin bağımsız deprem olduğunu belirten Hasan Sözbilir "Antakya fayının tümü kırıldı mı?" sorusuna da yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 23.02.2023 13:07 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 13:07
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Prof. Dr. Hasan Sözbilir’den Hatay’da meydana gelen 6.4’lük depreme ilişkin açıklama! Antakya fayının tümü kırıldı mı?

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kahramanmaraşlı merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da incelemelerde bulundu. Sözbilir, önceki gün Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremin bağımsız bir deprem olduğunu belirterek önemli uyarılarda bulundu. Bölgedeki gözlemlerini tek tek anlatan Sözbilir, "Hayati öneme sahip" diyerek hasarlı evlere girilmemesi gerektiğini ifade etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Prof. Dr. Hasan Sözbilir’den Hatay’da meydana gelen 6.4’lük depreme ilişkin açıklama! Antakya fayının tümü kırıldı mı?

Türkiye'nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Depremler, yıkımlara, ölüm ve yaralanmalara yol açtı.

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Prof. Dr. Hasan Sözbilir’den Hatay’da meydana gelen 6.4’lük depreme ilişkin açıklama! Antakya fayının tümü kırıldı mı?

"ANTAKYA FAYININ KIRILMIŞ OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜK..."

DEÜ DAUM Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, afet bölgesinde beraberindeki Elazığ Fırat Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ercan Aksoy ve Dr. Elif Akgün, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden Doç. Dr. Fikret Koçbulut, DEÜ'den öğretim görevlisi Dr. Özkan Cevdet Özdağ ve araştırma görevlisi Dr. Mustafa Softa, AFAD elemanlarından jeoloji mühendisi Ahmet Demir ve inşaat mühendisi Gökhan Arslan ile incelemeler yapıyor.

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Prof. Dr. Hasan Sözbilir’den Hatay’da meydana gelen 6.4’lük depreme ilişkin açıklama! Antakya fayının tümü kırıldı mı?

Hataylı olan, kendi evleri de ağır hasar gören ve bazı uzak akrabaları göçük altında kalan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Hatay'da önceki gün meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem ve artçıları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Sözbilir, "6.4 büyüklüğündeki Antakya- Defne merkezli depremden sonra Antakya fayının kırılmış olabileceğini düşünmüştük. Bunun üzerine dün AFAD ve Sahil Güvenlik tarafından sağlanan olanaklarla Antakya'ya geldik.

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Prof. Dr. Hasan Sözbilir’den Hatay’da meydana gelen 6.4’lük depreme ilişkin açıklama! Antakya fayının tümü kırıldı mı?

FAY HATTININ TÜMÜ KIRILDI MI?

Antakya fayı üzerinde yaptığımız gözlemlerde bazı kesimlerde fay boyunca kılcal çatlaklar ve ortalama 4 santimetreye varan düşey atımların olduğu yüzey deformasyonları ile heyelan ve kaya düşmeleri gözlemledik. Bu verilere göre, Antakya fayının bir kısmının kırıldığını söyleyebiliriz.